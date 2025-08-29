 / Al Direttore

Al Direttore | 29 agosto 2025, 12:31

"Perché Savona ha costituito una Srl con partner privati invece di entrare a far parte di SAT SpA?"

Lettera firmata

Riceviamo e pubblichiamo:

"Mi sono chiesta perché il Comune di Savona abbia costituito una società Srl (responsabilità limitata al capitale versato) con due partner privati, SEA-S Srl, invece di entrare a far parte di SAT SpA, società interamente pubblica i cui soci sono 65 Comuni della provincia di Savona, più la Provincia di Savona".

"Certo è che la città di Savona sembra sprofondare in un baratro di rifiuti. Io, cittadina di un Comune socio di SAT SpA, posso dire che SAT SpA funziona. Consiglierei ai cittadini di Savona di approfondire perché il Comune di Savona non è entrato in SAT SpA; forse, adesso, non si troverebbero in questa situazione di…".

"NB: la provincia di Savona è formata da 69 Comuni".

Sonia Asteggiante

Lettera firmata

Per le tue considerazioni e riflessioni sul sistema di raccolta differenziata nel Comune di Savona, scrivi a direttore@savonanews.it

