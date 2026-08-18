"Iniziativa contro le accise: restiamo senza auto tutte le domeniche di settembre"

Riceviamo e pubblichiamo :

Gentile Redazione, propongo una iniziativa civica: restare a casa tutte le domeniche di settembre, riducendo volontariamente l’uso dell’auto per mostrare quanto pesano le accise sui carburanti e quanto incide il nostro consumo quotidiano.

Le accise generano un gettito enorme per lo Stato. Una parte di queste risorse, come indicano i documenti di bilancio pubblico, contribuisce anche alla spesa militare. È legittimo chiedere maggiore trasparenza e un dibattito aperto su come vengono utilizzati questi fondi, soprattutto in un periodo in cui i conflitti internazionali aumentano.

Ridurre l’uso dell’auto per quattro domeniche significa anche meno inquinamento, meno emissioni e un segnale concreto che i cittadini sono pronti a fare la loro parte, ma chiedono che lo Stato faccia altrettanto.

Un gesto collettivo, pacifico, per dire che i cittadini vogliono essere ascoltati.

Cordiali saluti, Bruno ...Grosseto, Toscana