Cairo, curva cieca senza specchio in località Ville: "Da mesi segnaliamo il pericolo, ma nessuno interviene"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Abito in località Ville, poco fuori Cairo Montenotte, nei pressi di una curva cieca. Per uscire dalla mia abitazione in sicurezza manca uno specchio stradale che permetta di vedere i veicoli in arrivo".

"Ho segnalato il problema al Comune già all’inizio dell’anno. Lo specchio stradale, ormai deteriorato a causa dell’età e dell’usura, è caduto circa un mese fa durante un temporale ed è stato portato via dal vento. Da allora, però, non è ancora stato ripristinato".

"Ogni volta che io e la mia famiglia usciamo di casa siamo quindi costretti a procedere con grande cautela, senza poter verificare se dalla curva stia arrivando un’auto o una moto. Una situazione che ci espone quotidianamente a un concreto rischio per la nostra sicurezza".

"Ho portato anche delle fotografie all’Ufficio tecnico e ho segnalato la situazione alla Polizia locale. L’ultima sollecitazione risale a poco tempo fa, ma da allora non è stato fatto alcun intervento. Ho scritto anche alla Provincia, senza però ottenere risultati".

"Il pericolo è evidente e non riguarda soltanto me. Ho due figli, uno di un anno e uno di sei. Ogni volta che usciamo di casa in automobile mi chiedo: cosa succederebbe se proprio in quel momento arrivasse un’altra macchina o una moto e ci centrasse?".

"Non sto chiedendo nulla di straordinario, ma semplicemente un intervento che possa garantire maggiore sicurezza a chi vive e transita in quella zona. Spero che si possa intervenire tempestivamente, prima che si verifichi un incidente, e che questa situazione venga finalmente presa in seria considerazione".