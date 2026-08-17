Rimozione strisce pedonali ad Albissola, una turista all'amministrazione: "Credo sarebbe importante valutare una soluzione che garantisca un attraversamento realmente accessibile a tutti"

"Gentile Signor Sindaco, gentile Amministrazione comunale,

sono una turista che ha recentemente soggiornato ad Albissola e desidero condividere con voi alcune considerazioni, nella speranza che possano essere utili per migliorare ulteriormente l'accoglienza e la vivibilità del paese.

Innanzitutto, vorrei segnalare una situazione che ho trovato particolarmente disagevole: la rimozione delle strisce pedonali sull'Aurelia. Questo comporta notevoli difficoltà per chi deve spostarsi a piedi tra il centro del paese e la zona dei lidi e delle spiagge.

Il problema è particolarmente evidente per le persone con passeggini, per gli anziani e per le persone con difficoltà motorie o disabilità. Nel mio caso, ad esempio, ero con mio figlio che utilizzava le stampelle e abbiamo avuto serie difficoltà a raggiungere le spiagge dal paese. L'unico sottopasso presente in centro è infatti accessibile esclusivamente tramite scale e non rappresenta una soluzione per chi non può utilizzarle.

Trovo quindi problematico che, per attraversare l'Aurelia in sicurezza, una persona con difficoltà motorie debba necessariamente arrivare fino alla periferia del paese. Comprendo naturalmente le esigenze legate alla sicurezza e alla viabilità, ma credo sarebbe importante valutare una soluzione che garantisca un attraversamento realmente accessibile a tutti, senza costringere le persone più fragili a percorrere un tratto così lungo.

Vorrei inoltre condividere un'altra impressione, questa volta legata alla vita del paese durante le ore serali. Da turista ho avuto la sensazione che, soprattutto la sera, ad Albissola ci siano poche occasioni di intrattenimento, in particolare sulla passeggiata, e che il centro, ad eccezione di alcuni ristoranti/bar, risulti piuttosto vuoto e con molte attività chiuse.

Mi ha colpito sopratutto la mancanza, lungo tuttq la passeggiata, di spazi o giochi gratuiti dedicati ai bambini, ad eccezione della giostrina e del "salta salta" a pagamento. Visitando anche altri paesi limitrofi, ho avuto l'impressione che alcuni siano maggiormente organizzati e pensati per le famiglie, con attività e spazi che rendono la permanenza più piacevole anche per i bambini.

Lo dico non come semplice critica, ma proprio perché Albissola mi è sembrata un paese molto bello, con una spiaggia piacevole e grandi potenzialità, sopratutto la bellissima passeggiata che avete. Credo che potrebbe fare ancora di più per attrarre turisti che scelgano di soggiornare più giorni, e non soltanto visitatori giornalieri.

Una maggiore attenzione all'accessibilità, agli spazi dedicati ai bambini e alle iniziative serali sulla passeggiata potrebbe, a mio avviso, rendere Albissola ancora più accogliente e attrattiva per le famiglie e per chi desidera trascorrere una vera vacanza sul territorio.

Spero che queste osservazioni, provenendo da una turista, possano essere accolte come un contributo positivo e come uno spunto di riflessione. Ho apprezzato molto Albissola e proprio per questo penso che abbia tutte le caratteristiche per diventare una destinazione ancora più viva, accogliente e attrattiva.

La ringrazio per l'attenzione e per il lavoro che viene svolto quotidianamente per il paese.

Cordiali saluti,

Federica M."