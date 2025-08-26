Cancellazione classe scuola media Andora, vicesindaco Martino: "Chiediamo una giudiziosa disamina della situazione"

Il Vice Sindaco e Assessore delegato all’Istruzione Daniele Martino, ha espresso in una nota, inviata alla Professoressa Cristina Zunino, in qualità di referente dei docenti, all’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia e all'Ufficio Scolastico Provinciale e all'Ufficio Scolastico Regionale, esprimendo “una viva vicinanza e preoccupazione da parte dell’Amministrazione di Andora, per quanto comunicato e che fa seguito agli incontri tenutisi presso l'Ufficio Scolastico Provinciale, cui sono seguite precise relazioni tecniche socio-educative degli Uffici comunali competenti".

“Il benessere dei ragazzi - scrive Daniele Martino, Vice Sindaco di Andora con delega all'Istruzione - passa difatti certamente da classi che siano numericamente idonee a ottimali attività di docenza, di formazione e di educazione. L'attuale numero di 57 allievi in due sole classi terze, che si apprestano a divenire 59 a seguito di due iscrizioni provenienti da fuori Regione e che si stabiliranno nel Comune di Andora, determinerà certamente difficoltà in ordine alle quotidiane attività scolastiche. Per questo motivo, siamo a chiedere una giudiziosa disamina di tale situazione, nella consapevolezza che da parte di tutti noi soggetti coinvolti le priorità siano il benessere e l'ottimale formazione dei Cittadini di domani".