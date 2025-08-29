Nuove soluzioni di viabilità per ridurre le distanze tra la Riviera di Ponente e la Valle Arroscia: si apre il confronto

Ridurre i tempi di transito, in particolare per i traffici di media e lunga percorrenza, tra i centri rivieraschi del Ponente Savonese e l’Alta e Media Valle Arroscia. Questo il focus sul quale si sono concentrati, durante un incontro avvenuto nei giorni scorsi, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri coi colleghi Osvaldo Geddo (sindaco di Ortovero) e Tullio Cha (sindaco di Aquila di Arroscia e vicepresidente dell'Unione degli 11 Comuni della Valle Arroscia in qualità di rappresentante dell’Unione dei Comuni dell'Alta e Media Valle Arroscia), per dare avvio a un percorso programmatico condiviso volto a coinvolgere gli enti locali del territorio nella valutazione di soluzioni alternative per la viabilità.

La pianificazione prenderà le mosse da una ricognizione puntuale dei flussi di traffico esistenti, al fine di individuare una variante capace di assorbire efficacemente il traffico attuale, sia da e verso i grandi centri della riviera, sia in uscita dall’aeroporto. Il progetto potrebbe prevedere un innesto tra la strada intercomunale Ortovero-Villanova e la statale 453, così da collegarsi all’Aurelia Bis e, in prospettiva, alla nuova stazione ferroviaria di Albenga – prevista nell’ambito del raddoppio ferroviario Andora-Finale Ligure, nella frazione di Bastia – rafforzando, ulteriormente, le connessioni tra infrastrutture strategiche.

"L’incontro ha rappresentato la prima tappa di un percorso di collaborazione fattiva, destinato a tradursi in una progettazione, con l’intento di migliorare concretamente lo stato della viabilità di Ponente, generando ricadute positive in termini di sicurezza e mobilità, potenziamento dei servizi essenziali, sviluppo delle attività produttive e valorizzazione del ricchissimo patrimonio enoturistico della Valle, che ne fa un territorio unico nel suo genere" commentano dall'amministrazione provinciale e da quelle dei due comuni.