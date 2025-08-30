Raccolta cibo per Gaza, il Pd savonese: "Savona e provincia hanno dimostrato di sapere che cosa significa la parola 'umanità'"

Con oltre 20 quintali di generi alimentari raccolti, anche nel savonese la raccolta per la popolazione civile di Gaza da confluire nella Global Sumud Flotilla "si è rivelata un successo superiore alle più rosee aspettative".

E' il segretario della federazione provinciale del Partito Democratico Emanuele Parrinello a farsi portavoce per il partito della soddisfazione per la gara di solidarietà: "Moltissimi cittadini singoli, associazioni, partiti, sindacati, società di mutuo soccorso si sono organizzati in pochissime ore per costituire punti di raccolta su tutto il territorio della provincia (alcuni nelle sedi dei nostri circoli, fatto che ci riempie di orgoglio). Ci complimentiamo con tutti per i risultati molto superiori alle attese e ringraziamo l'APS 'Generale' che ha fatto da punto di riferimento per buona parte dei punti di raccolta locali".

"Savona e provincia hanno dimostrato di sapere che cosa significa la parola 'umanità'", chiosa Parrinello.