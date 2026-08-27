Un medico per il viaggio Bari-Genova, raccolto l'appello di Seba Gravina e la moglie Shadia: "Veramente tanta roba"

È arrivata una pronta risposta all'appello urgente lanciato sui social da Sebastiano Gravina, pietrese noto online come “Videociecato”, creator diventato un punto di riferimento per la sua capacità di raccontare, con ironia ma anche con profondità, la quotidianità delle persone con disabilità visiva.

Gravina si trova in questi giorni a Bari, città della quale è originario, dove la moglie Shadia è stata ricoverata in seguito a un malore. Una vicenda che la coppia ha condiviso attraverso i propri canali social, raccontando anche i momenti difficili vissuti nelle ultime ore. Proprio in questo contesto, Sebastiano ha sottolineato l'importanza della formazione al primo soccorso, ricordando quanto appreso in passato: "Aver fatto quel corso, a me, devo dire che è servito parecchio".

La necessità era quella di organizzare il trasferimento della moglie in Liguria. Da qui l'appello rivolto a un medico che potesse accompagnarla durante il viaggio in ambulanza, messa a disposizione dalla Croce Oro di Albissola, dal Policlinico di Bari all'ospedale San Martino di Genova.

A comunicare il buon esito dell'appello è stato lo stesso Gravina attraverso i social. Parole poi confermate telefonicamente alla nostra redazione.

"La sanità della Regione Liguria si è mossa subito e hanno già trovato il medico. L'ambulanza c'è e quindi vengono a prenderla dal San Martino. Sono già in contatto e arriva direttamente in reparto", ha spiegato.

Gravina ha voluto ringraziare tutti per l'affetto e la vicinanza dimostrati in queste ore. "Si sono dimostrati vicini tutti, quindi... veramente, veramente tanta roba. Non me l'aspettavo neanch'io. Ho fatto quel video e ho detto: 'Così magari, sai, smuovo un po' le acque', e invece si sono mossi in migliaia".

Un ringraziamento particolare è andato alla Regione Liguria e alle strutture sanitarie coinvolte: "Ringrazio sicuramente la Regione Liguria, la sanità della Regione Liguria, il Policlinico di Bari per quello che ha fatto fino adesso e il San Martino, che si è subito messo all'opera. I direttori sanitari e i medici dell'oncologia del San Martino hanno preso subito il caso, si sono messi all'opera e in cinque minuti hanno fatto tutto".