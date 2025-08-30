Finale, ufficiale la candidatura per il Mondiale Enduro 2026. L'Amministrazione: “Coronamento di un percorso unico al mondo”

Si prepara a tornare anche per il 2026 sul palcoscenico mondiale dell'Enduro Finale Ligure, a ulteriore coronamento di un percorso decennale che l'ha posizionata come la "capitale mondiale" di questa disciplina.

La Giunta comunale ha infatti deliberato nelle scorse ore lo stanziamento economico necessario per formalizzare, di fatto, la candidatura della città e della Finale Outdoor Region a ospitare l'Enduro Mountain Bike World Championships UCI 2026, evento in programma in autunno dal 16 al 18 ottobre.

La decisione è frutto di un'attenta valutazione che riconosce il ruolo strategico degli eventi sportivi come strumento di marketing territoriale e volano per l'economia locale. L'Amministrazione ha infatti inserito la candidatura nelle linee programmatiche in materia di Turismo e “Sport come risorsa di crescita e sviluppo”

«Si tratta di uno degli eventi principali in materia turistica e di “incoming” per il nostro Comune e l'intero comprensorio – afferma il sindaco Angelo Berlangieri, che detiene la delega al Marketing Territoriale – La fruizione del territorio in mountain bike è cuore della proposta della DMO territoriale, con una costante crescita in percentuale delle presenze turistiche straniere, concentrandosi nelle stagioni “spalla” a quella balneare, permettendo negli anni alla Finale Outdoor Region di diventare un modello virtuoso di destagionalizzazione nella nostra Regione ed un benchmark in Europa. Per anni la città di Finale Ligure ha ospitato competizioni in un costante crescendo di livello tecnico, prestigio e attenzione mediatica e l’analisi dei dati di visibilità e AVE (Advertising Value Equivalent) dimostra quanto tali eventi abbiano contribuito al posizionamento e all'immagine della destinazione sul mercato globale, oltre all’indotto legato al weekend di gara, contribuendo a potenziare il brand della nostra destinazione».

Aggiunge l'assessore allo Sport, Valter Sericano: «La candidatura a ospitare l'Enduro Mountain Bike World Championships 2026 è il riconoscimento dell'impegno e della leadership di Finale e del Finalese nel mondo della mountain bike. Questo evento non solo consoliderà la nostra reputazione a livello internazionale ma potrà generare anche un indotto significativo per la nostra comunità, promuovendo il nostro territorio come destinazione d'eccellenza per lo sport e il turismo outdoor. Parliamo infatti della più importante competizione della disciplina e l’unica che manca a Finale Ligure nella sua lunga esperienza sportiva: per questo per noi e per l'intero territorio rappresenta il coronamento di un percorso che nessun'altra località al mondo può vantare».

Dal 1999, con la prima 24H di Finale, il Comune di Finale Ligure è stato pioniere nell'organizzazione di eventi legati alla Mountain Bike, ospitando la prima Superenduro nel 2008, la prima Enduro World Series nel 2013 e, più recentemente, il primo Trofeo delle Nazioni UCI nel 2019 e la Coppa del Mondo UCI EDR e XCM nel 2023. La città vanta circa 400.000 presenze turistiche annue nel settore outdoor, con un costante aumento dei visitatori stranieri, che ha reso Finale un modello virtuoso di destagionalizzazione turistica a livello regionale ed europeo.

Per l'organizzazione dei Campionati Mondiali il Comune ha deliberato di stanziare la cifra di 100 mila euro per l'hosting fee, che saranno finanziati tramite i proventi dell'Imposta di soggiorno.