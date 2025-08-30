Comunali 2027, la replica di Meles a Bonaccini sull'apertura ai 5 Stelle: "A Savona non siamo in svendita"

La prima stoccata al Pd l’aveva già assestata ieri, commentando senza troppi giri di parole la nomina dell’ex sindaco di Savona, Federico Berutti, alla guida di Amt da parte della sindaca Salis.

Ora Manuel Meles, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, rincara la dose: nel mirino finisce l’apertura del presidente del Pd, Stefano Bonaccini, in vista delle prossime elezioni comunali di Savona, emersa durante l’incontro organizzato ieri alla Sms Zinola.

Va da sé che Mels fa parte di quell'ala dei 5Stelle che non ha mai condiviso le aperture del il corso del nuovo coordinamento provinciale e un'alleanza con i democratici, ancora ben presente a Savona. Insomma un Movimento con molte anime che non sono proprio in armonia l'una con l'altra.

"Ci toccherà deludere Bonaccini, ma rassicurare i savonesi - entra a gamba tesa l'esponente dei pentastellati - il M5S Savona non ha alcuna intenzione nel 2027 di fare il salto della quaglia. Siamo all’opposizione del sindaco e non abbiamo alcuna intenzione di far parte di una coalizione che chiude le strade, che ha avviato un sistema di raccolta rifiuti e igiene urbana indecente, che insiste con misure ideologiche e che si fa beffe dei cittadini che criticano le scelte dell’amministrazione".

Per molti 5 Stelle un'alleanza con il PD sarebbe considerata un "tradimento". "Tradire noi stessi e le posizioni assunte nel corso degli anni di lavoro sul territorio non ci appartiene - prosegue Meles - Comprendiamo come il PD sia abituato ai voltafaccia pur di amministrare o governare, e che altrove questa alleanza innaturale abbia attecchito, peraltro quasi azzerando i consensi del Movimento".

Quindi nel capoluogo i 5Stelle savonesi guarderebbero ad una corsa probabilmente in solitaria, come all'ultimo appuntamento elettorale. "A Savona non siamo in svendita - conclude il consigliere Meles - Da 15 anni lavoriamo con la stessa coerenza, e continueremo a farlo. Chi pensa che prima o poi ci piegheremo, resterà deluso: il M5S Savona resta alternativo a questo sistema, non una suo stampella".