Venerdì 21 agosto ad Alassio una serata di disco music tra energia, musica e solidarietà con i Libero Arbitrio

Dopo la serata dei giorni scorsi nel borgo alassino di Madonna delle Grazie, con la cena solidale accompagnata dall’esibizione di Nando Rizzo e realizzata con il patrocinio degli Assessorati al Volontariato e alle Frazioni del Comune di Alassio, l’Associazione Amici di Padre Hermann prosegue il proprio impegno nella raccolta fondi a sostegno delle proprie iniziative benefiche con un nuovo appuntamento musicale realizzato con il patrocinio del Comune di Alassio.



L'impegno che l’associazione porta avanti da 25 anni si concretizza sia in Africa, dove sostiene percorsi di studio per studenti meritevoli che vivono in condizioni di povertà, sia sul territorio alassino, a favore delle persone in stato di bisogno. Il prossimo appuntamento musicale con raccolta fondi è fissato per venerdì 21 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Partigiani, dove saliranno sul palco i Libero Arbitrio, che da anni mettono la propria musica a disposizione dell’Associazione Amici di Padre Hermann, creando un binomio particolarmente significativo tra spettacolo e solidarietà.



La band, che nel 2026 festeggia 20 anni di attività, proporrà un concerto rigorosamente dal vivo, fatto di energia, ritmo e coinvolgimento, attraverso alcuni dei grandi successi che hanno segnato la Disco Music degli anni Settanta e Ottanta.



La formazione nasce dall’incontro tra musicisti accomunati da una forte passione per la musica e da consolidate esperienze individuali, che permettono ai Libero Arbitrio di proporre un proprio stile e un vero e proprio live show, nel quale la componente musicale si unisce a quella scenica. Particolare attenzione viene infatti dedicata all’abbigliamento, con costumi appropriati e cambi d’abito nel corso della serata, contribuendo a ricreare atmosfere e suggestioni dell’epoca.



Sul palco, insieme ai musicisti Roberto “Bobo” Campana alla batteria, Alfredo Silvestri alle tastiere, Simone Mazzone alla chitarra e Lorenzo Lajolo al basso, saliranno i cantanti Paolo Rossi, Elena Aloe, Silvia Ferri e Alessia Cava.



A impreziosire ulteriormente lo spettacolo, che sarà aperto dalla giovanissima cantante Phoebe Zirano, sarà la presenza della coreografa e ballerina Giada Ricotti, allieva di Renzo Bergamo, stimato coreografo che nella sua carriera di ballerino professionista ha lavorato anche in Rai e Mediaset.

