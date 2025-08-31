Turismo in provincia, dati in chiaroscuro nel savonese: Alassio e Finale sempre "regine" di presenze, ma crescono anche Loano e Spotorno

E' un quadro generalmente positivo, nonostante il maltempo che ha condizionato la primavera, bilanciato tuttavia da un giugno decisamente positivo sotto questo aspetto, quello del turismo in provincia di Savona nel primo semestre dell'anno 2025.

Tra alti e bassi, sono decisamente superiori i segni positivi nei dati raccolti dall'Osservatorio Turistico regionale riguardanti i principali centri rivieraschi che fotografano l’andamento di arrivi e presenze confrontando i primi sei mesi di quest'anno con lo stesso periodo del 2024.

Sebbene alcune località mostrino crescite percentuali molto alte, le "regine" delle presenze in valori assoluti restano sempre Alassio (361.134 ) e Finale Ligure (315.895). La Città del Muretto ha fatto segnare un +4,03% trainato dal settore alberghiero con una crescita più marcata e con un aumento della componente di turismo straniero (+6,24% nei pernottamenti). Situazione più articolata nel comune finalese: il risultato complessivo è negativo, con un lieve calo del -2,22% fortemente condizionato dalla decrescita di turisti dall'estero. A determinare il saldo negativo è l’extralberghiero (-6,31%) mentre l’alberghiero cresce lievemente così come il turismo italiano, in aumento (+8,16% presenze) ma non a sufficienza per compensare quello straniero (-14,26%)

Come detto, invece, vi sono poi stati due casi in cui sono arrivate le migliori risposte in percentuale in questo primo semestre. Parliamo anzitutto di Loano, che segna il balzo più evidente: +21,30% di presenze, con un exploit dell’extra-alberghiero (+95,7%) e una crescita sia italiana che straniera. Bene infatti sia il mercato interno (+25,16% di presenze italiane) sia quello estero (+5,29%). C'è poi Spotorno, che cresce in maniera solida (+13,82%), grazie soprattutto al mercato italiano e con il secondo miglior aumento su scala provinciale in fatto di arrivi (+4,38%).

Sul primo scalino del podio in questa classifica c'è Varazze (+5,55%). La città dell'estremo levante registra un incremento leggerissimo anche nelle presenze, dove determinante è la parte di turismo "nostrano" (+6,79%) ed in strutture extra alberghiere (+8,89%).

Trend favorevole anche per Pietra Ligure, che guadagna +8,69% negli arrivi e +7,65% nelle presenze, con l’extralberghiero in forte crescita (+11,95%). Da sottolineare il buon andamento del turismo italiano (+13,76% nelle presenze), a fronte di una lieve contrazione degli arrivi stranieri (-4,43%).

Spostandosi sempre più a Ponente, l'ultimo comune i cui dati sono stati resi disponibili è Albenga. Si registra un incremento degli arrivi (+2,05%, pari a oltre 41 mila turisti), ma a fronte di un brusco calo delle presenze complessive (-9,65%). La flessione è legata soprattutto all’extralberghiero, che perde l’11,10% dei pernottamenti, mentre l’alberghiero segna un piccolo incremento. La clientela italiana cresce negli arrivi (+4,01%) ma resta meno tempo (-10,84%), mentre gli stranieri sono in leggero calo sia in arrivi (-4,93%) sia in presenze (-3,57%).

Il bilancio generale mostra dunque una Riviera che "tiene botta", con punte di forte crescita sulle presenze in particolare laddove l'andamento positivo è stato anche quello del mercato interno, nonostante quello straniero resti, per moltissime località, punto chiave per la destagionalizzazione dell'offerta.

Confrontando, infine, i due tipi di offerta ricettiva, ossia alberghiera ed extra alberghiera, l'analisi evidenzia due trend. Il settore alberghiero mostra una certa stabilità e crescita moderata, soprattutto nei Comuni più grandi o con un'offerta maggiormente strutturata, mentre quello extra ha un andamento più volatile, con grandi incrementi in alcune località e cali significativi in altre.