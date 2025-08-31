Finale saluta uno dei pionieri della ricettività e dello sviluppo outdoor: è morto Roberto Bianchi

Finale Ligure piange la scomparsa di uno dei pionieri della ricettività, in particolare quella legata al mondo dell'outdoor.

Nelle scorse ore si è infatti spento Roberto Bianchi, storico albergatore e per molti anni figura di riferimento del settore turistico cittadino.

Bianchi è stato anche tra i protagonisti dello sviluppo del turismo legato alla mountain-bike, credendo con convinzione nelle potenzialità del territorio e lavorando con passione per valorizzarlo. Aveva gestito fino a poco tempo fa l’hotel San Giuseppe, alle spalle della stazione, lasciando un segno importante nel comparto dell’accoglienza.

Ex tesoriere del consorzio FOR, la sua morte ha suscitato profonda commozione tra amici, colleghi e operatori turistici che lo ricordano con affetto e gratitudine.

Come testimonia il ricordo tributatogli sui social dall'ex presidente degli albergatori finalesi Marco Marchese: "Ciao Roberto grande amico e collega, con te ho condiviso oltre 20 anni di lavoro e una amicizia profonda fatta di poche parole ma di grande intesa e stima. Mancherai a tutta Finale e a tutti coloro che ti hanno voluto bene. Sei stata una grande persona".

Le esequie si terranno domani mattina (lunedì 1 settembre, ndr), alle ore 10, nella chiesa di Castelnuovo Fogliani nel piacentino.