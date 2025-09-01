Savona, il 6 settembre veglia per la pace in Terra Santa

"Il tema della pace, che è dono di Dio e impegno responsabile di ciascuno, sarà il filo d’oro che unificherà le proposte formative diocesane di quest’anno, a partire dalla 'Scuola della Parola', ma l’urgenza dei tempi mi fa sentire in dovere di convocare una veglia per la pace". Lo ha annunciato il vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino in una lettera diffusa durante le messe dello scorso fine settimana. L'evento avrà luogo sabato 6 settembre dalle ore 20 alle 21 in piazza Sisto IV (in caso di pioggia nella Cattedrale Nostra Signora Assunta) e "sarà un tempo di preghiera, riflessione e digiuno", aggiunge Marino.

Alla veglia organizzata dalla Caritas e dal Servizio Pastorale per i Problemi Sociali insieme a molte realtà associative sono invitati tutti, credenti e non credenti, cristiani delle altre chiese e comunità. L’iniziativa è associata ad una colletta. "Proponiamo il digiuno serale come segno della nostra vicinanza a chi da troppo tempo è ridotto alla fame - spiegano i promotori - Quanto non spenderemo nella cena sarà devoluto a sostegno delle attività della Caritas Italiana in Terra Santa". Il progetto può essere sostenuto anche mediante donazione sul conto corrente con IBAN IT92E030690960610000063000, intestato a Diocesi Savona-Noli Caritas Diocesana e con causale "Emergenza Terrasanta".