Unitre Ingauna, riparte la stagione della cultura: iscrizioni dal 21 settembre

È tutto pronto per il nuovo Anno Accademico 2026-2027 dell’Unitre Comprensoriale Ingauna, una realtà culturale ormai profondamente radicata nel territorio e capace, da 36 anni, di offrire occasioni di formazione, incontro, confronto e socialità a cittadini di tutte le età.

Le iscrizioni al nuovo anno accademico prenderanno il via il 21 settembre, mentre le lezioni inizieranno ufficialmente lunedì 12 ottobre. La cerimonia di apertura dell’Anno Accademico si svolgerà invece venerdì 9 ottobre: al mattino è prevista la Santa Messa di apertura nella chiesa di Santa Maria in Fontibus, officiata da Monsignor Giorgio Brancaleoni. Nel pomeriggio si terrà l’assemblea annuale dell’Unitre, a cui seguirà la presentazione dei corsi e del programma delle conferenze del giovedì.

Particolarmente ricco anche quest’anno il calendario degli incontri che si svolgeranno nell’Aula Magna al terzo piano di Palazzo Oddo ad Albenga. Numerosi e qualificati i relatori che si alterneranno nel corso dell’anno: Gianni Ballabio il 22 ottobre, Santino Nastasi il 29 ottobre, Giorgio Cangiano il 12 novembre, Sergio Giusto il 19 novembre, Alma Oleari il 26 novembre, Ariel Dello Strologo il 3 dicembre, Valeria Moirano il 10 dicembre, Luisa Nattero il 17 dicembre, Josepha Costa Restagno il 19 gennaio, Sergio Giusto il 18 febbraio, Gianni Balbis il 18 marzo e Stefano Vendrame il 15 aprile.

L’Unitre Comprensoriale Ingauna ha la propria sede ad Albenga e, oltre al plesso di Palazzo Oddo, è presente con due succursali a Ceriale e Borghetto Santo Spirito, confermandosi così come una realtà comprensoriale capace di mettere in rete cittadini e associazioni di tre comunità.

I numeri testimoniano la vitalità dell’Ateneo: nel corso dell’ultimo anno accademico gli iscritti sono stati 555, affiancati da 45 volontari e da circa 100 docenti, impegnati in 70 corsi. Complessivamente sono state realizzate oltre 2.000 ore tra lezioni, laboratori e conferenze.

Accanto all'attività didattica, l’Unitre promuove inoltre incontri, iniziative, gite e momenti di socialità con l’obiettivo di costruire una vera e propria “Accademia di Umanità”, nella convinzione che la conoscenza non abbia età e che la cultura possa rappresentare uno strumento concreto per creare relazioni, favorire il dialogo e rafforzare il senso di comunità.

Grande apprezzamento per l’attività dell’Unitre viene espresso dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “L’Unitre Comprensoriale Ingauna, con la sua lunga storia e la sua ricca offerta culturale, rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra comunità, promuovendo conoscenza, partecipazione e confronto tra generazioni. In un tempo in cui le trasformazioni sociali e culturali sono rapide e spesso complesse, iniziative come quelle proposte dall’Unitre assumono un valore ancora più rilevante: favoriscono la curiosità, stimolano la mente, incentivano la solidarietà e creano occasioni di incontro e dialogo. Rivolgo i miei migliori auguri per l’inizio del nuovo Anno Accademico 2026-2027. La varietà dei corsi, delle conferenze, dei laboratori e delle attività proposte offre a tutti l’opportunità di crescere, imparare e condividere esperienze in un clima di amicizia e rispetto. Ringrazio il Presidente, il direttivo, gli insegnanti, i volontari e tutti coloro che contribuiscono con entusiasmo e passione a portare avanti i progetti culturali dell’Unitre, che da 36 anni arricchiscono la nostra comunità”.

Il presidente dell’Unitre Comprensoriale Ingauna, Claudio Almanzi, in carica dall’Anno Accademico 2022-2023, rivolge a sua volta un invito a tutta la cittadinanza a partecipare alle attività dell’Ateneo: "L’Uni3 Comprensoriale Ingauna, grazie al lavoro di tante entusiaste persone, ai buoni rapporti con le amministrazioni e le altre associazioni presenti sul territorio, è oggi una realtà ben radicata nel territorio, nel quale rappresenta parte attiva del patrimonio intellettuale e sociale del comprensorio. Negli anni ha svolto volontariato culturale e sociale di qualità, insieme a molteplici iniziative e attività ricreative e solidali, diventando una ricchezza per tutti: non solo per le socie e gli amici che ne fanno parte, ma anche per tutta la cittadinanza".

"Per questo invito tutti i cittadini di ogni età di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale ad unirsi a noi. Operiamo attivamente a servizio delle comunità, cercando di creare un ponte fra le generazioni e fra i cittadini dei tre Comuni. Invito tutti gli abitanti della Piana e del comprensorio, in particolare coloro che sono mossi da grande curiosità, dalla voglia di conoscenza e dal desiderio di fare nuove amicizie, ad entrare a far parte dell’Uni3. I corsi che quest’anno offriamo nei nostri tre plessi sono numerosi e stimolanti: una proposta culturale che va colta per proseguire il viaggio fantastico della conoscenza, in un mondo tutto da scoprire, a qualsiasi età. Venite numerosi ad iscrivervi a partire dal 21 settembre".