Millesimo, un settembre tra storia e cultura: dal D-Day alla mostra "Arte al Castello"

Settembre porta a Millesimo un ricco calendario di iniziative organizzato dall’associazione culturale Millesimo Vive, con appuntamenti dedicati alla storia e all’arte e la possibilità di visitare alcuni dei principali luoghi del patrimonio cittadino.

Per tutto il mese, ogni sabato e domenica, dalle 16 alle 18, sarà possibile visitare il Castello, il Museo Napoleonico, Santa Maria e San Mauro.

Venerdì 4 settembre, alle 20, al Cinema Teatro Lux, si parlerà dello sbarco in Normandia con la serata “Lo sbarco in Normandia tra storia, aneddoti ed organizzazione sanitaria”. Il D-Day sarà raccontato attraverso la storia delle operazioni militari, ma anche attraverso un aspetto meno conosciuto: la medicina d’urgenza e l’organizzazione dei soccorsi durante lo sbarco alleato.

Dopo i saluti del presidente di Millesimo Vive, l’avvocato Marco Pella, e l’introduzione della dottoressa Daniela Barlocco, interverranno il dottor Stefano Quaini, il dottor Massimo Novelli, che proporrà alcune letture storiche, il professor Carlo Grandis, la dottoressa Barlocco, il dottor Marco Scardino e il colonnello della Fanteria Alpina Fulvio Marenco, che porterà la propria esperienza maturata nei teatri di guerra contemporanei. La serata si concluderà con un dibattito con il pubblico. L’ingresso è gratuito.

Sabato 5 settembre, alle 16.30, al Castello, sarà inaugurata la mostra “Arte al Castello”, che resterà aperta per tutto il mese. In esposizione saranno presenti opere di artisti con importanti esperienze professionali, tra cui l’ucraino Tsezarii Hanushkevych, Renato Geido e Claudio Giusto.

Nato nel 1953 nella regione di Khmelnytskyi, Hanushkevych si è formato artisticamente a Kyiv e nel 1985 si è laureato all’Istituto Poligrafico di Lviv, oggi Accademia Ucraina della Stampa. Ha lavorato a lungo nel settore editoriale come artista e redattore artistico, collaborando con diverse riviste e con la casa editrice Pedagogichna Pressa.

Dal 2012 è tornato a dedicarsi all’attività artistica come libero professionista, partecipando a numerose mostre e sessioni di pittura en plein air, anche a livello internazionale. Il suo nome è inserito nell’Enciclopedia dell’Ucraina Moderna e ha ricevuto il titolo di “Ottimo lavoratore dell’istruzione dell’Ucraina”.

La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre, ogni sabato e domenica dalle 16 alle 18.