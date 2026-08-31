Cairo si prepara al raduno degli Alpini: modifiche alla viabilità dal 3 al 7 settembre

Cairo Montenotte si prepara ad accogliere il 51° Premio Nazionale “Alpino dell’anno 2025”, in programma dal 4 al 6 settembre. In vista del raduno, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate dalla manifestazione.

Le disposizioni sono contenute nelle ordinanze della Polizia municipale numero 114-PM/2026 e 115-PM/2026, che stabiliscono divieti e limitazioni a partire da giovedì 3 settembre.

In particolare, Piazza Garibaldi sarà interessata dal divieto di sosta e transito per tutti i veicoli dalle 16 del 3 settembre alle 20 del 7 settembre. Sarà consentito il transito esclusivamente ai titolari di apposito pass, necessario per raggiungere i garage situati nelle vie laterali alla piazza.

I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi forzatamente. Per ottenere la restituzione del mezzo sarà necessario provvedere al pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Modifiche anche in Piazza Garino, sul lato del cimitero comunale, dove dalle 16 del 3 settembre alle 8 del 7 settembre sarà vietata la sosta. L’area sarà destinata agli autobus G.T. che accompagneranno i partecipanti al raduno.

Anche in questo caso, i veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi forzatamente, con restituzione subordinata al pagamento delle relative spese.

Le limitazioni resteranno in vigore per tutta la durata dell’evento, che dal 4 al 6 settembre porterà a Cairo Montenotte partecipanti e visitatori per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per la comunità degli Alpini.