Emergenza frane a Magliolo, Vaccarezza (FI): "Il Comune non può essere lasciato solo"

"La mia settimana inizia a Magliolo insieme al sindaco Enrico Lanfranco e al dottor Flavio Saglietto. L'appuntamento di oggi fa seguito all'incontro e al sopralluogo effettuato il 18 luglio in Via Isorella interessata da diverse frane. Da allora la situazione è ulteriormente peggiorata".

Cosi commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza che aggiunge: "Alle difficoltà che riguardano gli abitanti della frazione si somma l'emergenza ambientale: la strada è, infatti, l'unica via che accede alla discarica oggi non più attiva, ma proprio per questo con maggiori necessità di monitoraggio, manutenzione e presenza. Di questa discarica ne ha usufruito l'intera provincia di Savona. Pertanto non è assolutamente ipotizzabile che il Comune di Magliolo sia lasciato da solo a gestire questa situazione".

"Quindi c’è necessità che: uno che in tempi brevissimi sia ripristinata la viabilità. Proprio per questo si è aperta ufficialmente oggi un’interlocuzione con Regione, che contiamo possa essere risolutiva. Due, che in tempi brevi la gestione della discarica passi o ad altro Ente o che il Comune di Magliolo abbia un sostegno economico da chi negli anni ha usufruito di questo servizio".

"È necessario a tal proposito aprire in tempi rapidi un’interlocuzione con Provincia, che era l’Ente preposto alle tariffe, e SAT, che oggi rappresenta tutti i Comuni della Provincia di Savona e che quindi sarebbe in via teorica ma anche in via pratica l’interlocutore ideale con cui sedersi a un tavolo".

"Tre, che Servizi Ambientali realizzi il collettamento completo dell'intera Val Maremola, intervento già previsto nel piano delle opere e necessario per la tranquillità degli abitanti a valle. Fare il Sindaco di un Comune vuole dire farsi carico di grandi responsabilità, spesso non supportate da risorse adeguate, per questo i piccoli comuni sono quelli a cui gli enti sovraordinati devono stare maggiormente vicini", conclude il consigliere Vaccarezza.