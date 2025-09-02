Piazza Vittorio Veneto a Varazze, la minoranza chiede la convocazione di una commissione per discutere il progetto

Non si placano le polemiche per il progetto di restyling di Piazza Vittorio Veneto a Varazze. Dopo la raccolta firme e la discussione in consiglio comunale il gruppo di opposizione "Varazze Domani" e il gruppo misto hanno richiesto la convocazione di una commissione.

"Come Consiglieri di Minoranza, abbiamo protocollato nei giorni scorsi, una richiesta di convocazione di una commissione per discutere in merito al progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto già oggetto di discussione nell’ultimo Consiglio Comunale il 24 luglio scorso - spiegano dall'opposizione consiliare - Chiediamo che si costituisca una commissione che permetta di verificare la completezza del progetto e quindi la presenza di tutti gli atti necessari a comporre un progetto di tale rilevanza urbanistica ed economica e che permetta di rivalutare il progetto in modo che sia maggiormente rispondente a requisiti di funzionalità urbanistica e di economicità. Ricordiamo inoltre che la città si è espressa in modo critico verso un progetto che non è stato condiviso con i cittadini e che prevede di un investimento di ben 1.200.000 euro".

"Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo espresso criticità urbanistiche, economiche e di programmazione di città rispetto a Piazza Vittorio Veneto e abbiamo ritenuto opportuno di compiere un ulteriore tentativo di interlocuzione con la Maggioranza, anche al di là delle posizioni di normale contraddittorio tra opposizione e governo, al fine di dare alla città la migliore soluzione possibile in merito al progetto sotto ogni profilo.

Auspichiamo che anche il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici, nonchè Vicesindaco, vogliano accogliere una richiesta del tutto ragionevole e sostenuta dai cittadini" concludono dalla minoranza composta dal gruppo "Varazze Domani" e dal gruppo misto.

IL PROGETTO

L'amministrazione comunale aveva deciso di riqualificare lo spazio urbano nel quartiere San Nazario.

Tra gli obiettivi anche la creazione di un attraversamento pedonale tra la piazza e la passeggiata di Viale Paolo Cappa con il posizionamento di un attraversamento pedonale smart a chiamata. È stato previsto l'ampliamento del marciapiede nel lato delle attività commerciali di via Torino.

Attualmente si presenta come uno spazio pedonale, asfaltato, con un'aiuola baricentrica ed una illuminazione pubblica precaria.

L'area risulta con una pavimentazione che indirizza le acque piovane anche nel percorso di via Coda che lamenta, per una sua naturale collocazione problematiche di smistamento delle stesse nei condotti già esistenti. Per questo verrà risolta la criticità sulla regimentazione.

Verrebbe quindi ampliato il percorso pedonale di via Colombo, lato centro storico e la possibilità di realizzare nuovi e più ampi dehors a servizio delle attività commerciali; l'utilizzo di arredi urbani già presenti nella passeggiata a mare e nel recente intervento di ponente con lo scopo di fornire unitarietà alla visione d’insieme della città; scelta di utilizzare la stessa pavimentazione lapidea del lungomare per la sola piazza con lo scopo di inserirla come sua naturale porzione; l'attenzione sarà posta per il superamento delle barriere architettoniche con lo scopo di consentire l’accesso al sito anche alle categorie protette.

È stato inoltre scelto il verde, la Poseidonia verde, da posizionare nell'area. In totale 19 alberi, 47 grandi arbusti/cespuglioni, 976 arbusti e tappezzanti per complessive 1042 piante.

Sarà realizzato un impianto fotovoltaico integrato nella pensilina bus presente e migliorata con lo scopo di incamerare ed utilizzare energia pulita per l’illuminamento e per i servizi di ricarica e connessione alla rete per cellulari e tablet tramite wi-fi (l'amministrazione dovrà decidere se optare o meno per questa ipotesi) così come sulle nuove panchine. Saranno presenti anche delle telecamere. Il monumento celebrativo/simbolico, la statua di Poseidone, realizzata dall'artista Teo Martino, verrà posizionata marginalmente nella piazza. L'opera sarà di due metri di altezza per un totale con il basamento di 3 metri e mezzo e verrà realizzata in tre pezzi.

Per la riqualificazione sono stati finanziati dal Fondo Strategico Regionale 1 milione e 161mila euro.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica era stato approvato a fine 2024, mentre il progetto esecutivo alla fine dello scorso maggio.

Il cantiere dovrà partire entro la fine del 2025, con la fine dei lavori entro la fine del 2026.