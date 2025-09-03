 / Curiosità

Curiosità | 03 settembre 2025, 14:19

Sulla spiaggia tra Loano e Pietra Ligure, festa a sorpresa per le due “Miss Bagnina Universale”

Colleghi e bagnanti della spiaggia libera Arcadia hanno reso omaggio a Soraya Gabbiano e Giada Delitala nell’ultimo giorno di servizio dell’estate

Una vera e propria festa a sorpresa ha animato la spiaggia libera gestita dalla cooperativa Arcadia, tra Loano e Pietra Ligure, in occasione della chiusura della stagione estiva 2025.

Colleghi, bagnanti, il chiosco bar e gli sportivi che frequentano l’arenile hanno voluto salutare le due giovani bagnine con un riconoscimento simbolico: la fascia di “Miss Bagnina Universale”, consegnata ex aequo.

Le protagoniste della giornata sono state Soraya Gabbiano, 18 anni, fresca diplomata in design della moda, già invitata a sfilare a settembre a Taormina e alla Fashion Week di Milano, e “figlia d’arte” in quanto la madre Anna, in gioventù, aveva partecipato a Miss Muretto.

Accanto a lei, la collega Giada Delitala, 19 anni, studentessa all’ultimo anno del Liceo Falcone di Loano con indirizzo grafica, già eletta Miss Pietra 2024 e finalista a Miss Inverno nello stesso anno.

Il 31 agosto, ultimo giorno di servizio per entrambe, è stato così trasformato in un momento di festa, tra applausi e sorrisi, che ha reso speciale la conclusione della loro estate in spiaggia.

Redazione - Foto Silvio Fasano

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium