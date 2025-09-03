Invernizzi (FdI): "Tre corsi per OSS nel savonese"

"Sono in arrivo tre nuovi corsi, completamente gratuiti, per Operatori Socio Sanitari (OSS) nel Savonese con il chiaro obiettivo di rafforzare il sistema sociosanitario ligure".

Ad annunciarlo è il capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi dopo che l’Amministrazione regionale ha deciso di investire un fondo da 2,9 milioni di euro per l’attivazione di 20 corsi di formazione destinati a 600 nuovi in tutta la regione. I corsi sono destinati a residenti o domiciliati in Liguria, disoccupati o inoccupati, in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Spiega ancora Invernizzi: "Prosegue il potenziamento del sistema di welfare e forma nuove figure professionali indispensabili per il funzionamento dei servizi alla persona così come fortemente voluto dall’assessore alla Formazione Simona Ferro, dall’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola e dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - Un’iniziativa che non solo risponde al fabbisogno crescente di personale qualificato, ma offre anche concrete prospettive occupazionali per i liguri disoccupati e inoccupati".