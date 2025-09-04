Savona, sinergia tra le associazioni "A Cielo Aperto" e "USEI-APS" per un nuovo progetto di sostegno psicologico

Le associazioni "A Cielo Aperto" e "USEI-APS" (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS) uniscono le forze per lanciare un nuovo e significativo progetto a Savona: "AscoltaTe: Un Viaggio Interiore Accompagnato".

"A Cielo Aperto", attiva da ventidue anni nel Distretto Socio Sanitario Finalese, è un'associazione di promozione sociale che collabora strettamente con enti pubblici e altre realtà del volontariato. Si distingue per le sue attività di gruppo volte alla risocializzazione di persone con disagio psichico e sociale.

"USEI-APS", fondata nel 2008 da cittadini ecuadoriani, è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro. Nata come punto di riferimento per la comunità ecuadoriana, ha esteso il suo raggio d'azione diventando un baluardo per tutti gli immigrati nel territorio. Il suo impegno primario è promuovere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, creando e rafforzando reti di protezione sociale per persone a rischio di marginalità o in condizione di fragilità.

L'incontro tra queste due realtà nasce dalla comune volontà di offrire un sostegno psicologico nella città di Savona. Il progetto pilota prevede l'apertura di un centro d'ascolto dedicato ai soci delle associazioni e a chiunque avverta il bisogno di un supporto a problemi e criticità che sorgono in ambito professionale. L'obiettivo è alleggerire il peso delle problematiche sociali che spesso influenzano profondamente lo stato d'animo delle persone.

Il servizio sarà attivo il primo e terzo giovedì di ogni mese, dalle 10:00 alle 12:30, a partire dal giovedì 9 ottobre 2025, presso la sede operativa dell'USEI-APS a Savona, sita in via Giacchero snc angolo Corso Colombo. I professionisti dell'associazione "A Cielo Aperto" metteranno a disposizione la loro esperienza per accompagnare chiunque intraprenda questo "Viaggio Interiore”.