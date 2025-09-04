Varazze, fa perdere le sue tracce dall'hotel: scatta la ricerca di un 80enne

Un anziano fa perdere le sue tracce e scatta la ricerca persona.
A lanciare l'allarme il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.
"Questa mattina presto si è allontanato in pigiama il signor Giacomo di anni 80 dall'hotel Le Palme (Zona Solaro - San Domenico) - spiega il primo cittadino varazzino - Sono già state avvisate le forze dell'ordine. Chiunque lo incontri avvisi la Polizia Locale o i Carabinieri".
L'uomo che si chiama Giacomo Molteni, è cliente dei bagni Diana ma non è mai arrivato in spiaggia.