 / Cronaca

Cronaca | 04 settembre 2025, 10:29

Varazze, fa perdere le sue tracce dall'hotel: scatta la ricerca di un 80enne

Il sindaco: "Sono già state avvisate le forze dell'ordine. Chiunque lo incontri avvisi la Polizia Locale o i Carabinieri"

Varazze, fa perdere le sue tracce dall'hotel: scatta la ricerca di un 80enne

Un anziano fa perdere le sue tracce e scatta la ricerca persona.

A lanciare l'allarme il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

"Questa mattina presto si è allontanato in pigiama il signor Giacomo di anni 80 dall'hotel Le Palme (Zona Solaro - San Domenico) - spiega il primo cittadino varazzino - Sono già state avvisate le forze dell'ordine. Chiunque lo incontri avvisi la Polizia Locale o i Carabinieri".

L'uomo che si chiama Giacomo Molteni, è cliente dei bagni Diana ma non è mai arrivato in spiaggia.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium