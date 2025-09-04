Temporali estivi, caduti 218 mm nel savonese, 13 i giorni di pioggia

218.6 mm di pioggia caduta nel savonese tra giugno, luglio e agosto, la quantità più alta tra tutte le province liguri, in aumento rispetto alla media della provincia dal 1961 al 2010 che si attestava sui 112.8 mm (+93.8%).

Questi i dati forniti da Arpal che in attesa delle elaborazioni complete a cura del centro meteo, si è concentrata sull’estate meteorologica 2025, che copre il periodo dal 1° giugno al 31 agosto.

Il periodo estivo è stato caratterizzato in Liguria da una frequenza piuttosto elevata di giornate con pioggia, confermando un andamento instabile che ha interessato la regione per gran parte della “bella” stagione.

Secondo i dati raccolti dalla rete di monitoraggio di Arpal, il numero di giorni con precipitazioni significative (≥ 1 mm) è stato superiore alla media degli ultimi anni in diverse località costiere.

Il dettaglio per i 4 capoluoghi:

Imperia: 10 giorni di pioggia per un totale di 39,8 mm;

Savona: 13 giorni di pioggia per un totale di 218,6 mm;

Genova: 10 giorni di pioggia per un totale di 134,4 mm;

La Spezia: 11 giorni di pioggia per un totale di 144,2 mm

"Si tratta di valori che, in particolare per il settore centro-occidentale della regione, rappresentano un’anomalia rispetto alla tipica configurazione estiva, solitamente dominata dall’anticiclone e da condizioni stabili e soleggiate" spiegano da Arpal.

Sono state emanate diverse allerte per temporali: una gialla a giugno (sabato 21), cinque a luglio (domenica 6, fra sabato 12 e domenica 13, lunedì 21, venerdì 5 e domenica 27) e 2 ad agosto (sabato 2, giovedì 14). Due le allerte arancioni per temporali mercoledì 20 e giovedì 28.

"La persistenza di condizioni instabili ha influito anche su temperature e umidità, rendendo l’estate 2025 meno calda e più variabile rispetto agli ultimi anni, segnati da lunghi periodi di siccità e ondate di calore: se ne sono verificate due, a fine giugno e inizio agosto" continuano.

Questi i primi tre valori massimi di precipitazione giornalieri mese per mese:

GIUGNO:

8 mm il 21/06/2025 (Stella Santa Giustina, 349 metri sopra il livello del mare)

8 mm il 21/06/2025 (Mele - provincia di Genova, 270 m slm)

6 mm il 21/06/2025 (Fiorino - provincia di Genova, 290 m slm)

LUGLIO:

2 mm il 13/07/2025 (Campo Ligure - provincia di Genova, 338 m slm)

4 mm il 13/07/2025 (Montenotte Inferiore - provincia di Savona, 564 m slm)

2 mm il 13/07/2025 (Montagna - provincia di Savona, 253 m slm)

AGOSTO:

145.2 mm il 28/08/2025 (Barbagelata - provincia di Genova, 1100 m slm)

136.4 mm il 02/08/2025 (Bargagli - provincia di Genova, 702 m slm)

129.4 mm il 02/08/2025 (Viganego - provincia di Genova, 430 m slm)

Per quanto riguarda le temperature in provincia di Savona è stata registrata una massima di 28.9 gradi e una minima di 21.9 gradi (seconda provincia dopo La Spezia per temperature più alte, la minima è stata la seconda più alta dopo Genova) . + 1.9 gradi rispetto alle temperature medie del periodo. 1961-2010 (massima 27 grado, minima 20 gradi).

Nonostante il passaggio di diverse perturbazioni e la formazione di temporali localizzati le temperature sono comunque state molto elevate e superiori alle medie climatologhe.

Temperature massime registrate mese per mese (sia su tutte le stazioni che anche per solo i 4 capoluoghi):

GIUGNO:

- 39.7 °C il 30/06/2025 a Padivarma - provincia di Spezia, 75 m slm

- 37.6 °C il 30/06/2025 a La Spezia

LUGLIO:

- 38.9 °C il 01/07/2025 a Castelnuovo Magra - provincia di Spezia, 96 m slm

- 37.0 °C il 02/07/2025 a La Spezia

AGOSTO:

- 40.2 °C il 12/08/2025 a Riccò del Golfo - provincia di Spezia, 150 m slm

- 38.0 °C il 11/08/2025 a La Spezia.