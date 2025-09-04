Tre giorni di tradizione tra prodotti tipici locali e presidi Slow Food a Noli con la “Repubblica del Gusto”

Tre giorni all'insegna dei prodotti tipici locali e dei presidi Slow Food, con degustazioni di prodotti artigianali del territorio come birre artigianali, frittura locale. Ma anche intrattenimento musicale, fitness e ludico per giovani, in compagnia delle cittadine gemellate.

Sarà tutto questo l'undicesima edizione della “Repubblica del Gusto” che scatterà domani, venerdì 5 settembre, fino a domenica 7, sulla Passeggiata dei Pescatori di Noli.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, nasce per valorizzare il territorio attraverso un mix di natura, sport, cultura, tradizioni ed eccellenze gastronomiche. Centrale sarà ancora una volta la collaborazione con i presidi Slow Food, tra cui quello dedicato alla Piccola pesca artigianale del Golfo dell’Isola, che rappresenta un simbolo identitario e storico della comunità.

L’evento, divenuto una vera e propria vetrina per i prodotti locali, provinciali e regionali, punta a far conoscere e promuovere alimenti tipici ed ecocompatibili, i cosiddetti prodotti “a km zero”. Non mancheranno anche momenti dedicati all’escursionismo: i visitatori avranno l’opportunità di scoprire gli oltre 70 chilometri di sentieri dell’immediato entroterra, che uniscono il mare alla collina in scenari di straordinaria bellezza.

Un ruolo speciale sarà riservato alla pesca tradizionale, per secoli cuore pulsante dell’economia nolese. In particolare sarà illustrata la tecnica della sciabica da terra e da natante, un metodo antico e suggestivo che prevede l’uso di una rete calata a semicerchio dalla barca e tirata a riva dai pescatori. Una pratica che affonda le sue radici nelle civiltà mediterranee e che a Noli ha segnato intere generazioni, alimentando anche il lavoro femminile grazie alla vendita del pescato fino in Piemonte.

Alla “Repubblica del Gusto” parteciperanno inoltre rappresentanti di enti, associazioni, università e scuole, che visiteranno la spiaggia dei pescatori e la Cooperativa di pesca “L. Defferrari” per approfondire le tecniche tradizionali e la storia di un’attività che è patrimonio culturale oltre che risorsa economica.