Spotorno, oltre un milione di euro per strade, marciapiedi e sicurezza: parte il maxi piano di manutenzione della viabilità

Prende il via quest'oggi (lunedì 31 agosto 2026, ndr) il corposo piano di manutenzione straordinaria della viabilità comunale di Spotorno, intervento complessivo del valore di circa 1 milione di euro che interesserà numerose aree del territorio.

Il piano toccherà strade, marciapiedi, attraversamenti pedonali, parcheggi e spazi pubblici in diversi punti della città, dal Lungomare Marconi al sottopasso Aonzo-Manin, passando per via Berninzoni e via Verdi, con interventi anche sull'illuminazione e sul sistema di drenaggio delle acque piovane.

L'obiettivo, spiega l'Amministrazione, è affrontare in maniera organica diverse situazioni di degrado e criticità, migliorando sicurezza stradale e pedonale, accessibilità, qualità degli spazi pubblici, illuminazione e funzionalità della viabilità cittadina. "Si tratta di un intervento importante, sia per dimensione sia per il numero di zone interessate - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Marina Peluffo - Abbiamo scelto di intervenire su una pluralità di situazioni: dalla sicurezza degli attraversamenti alla continuità dei marciapiedi, dalla sistemazione delle strade alla riqualificazione di aree oggi degradate. Una particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità, con nuovi percorsi tattili e il superamento di alcune barriere architettoniche. È un investimento che vuole produrre risultati concreti nella vita quotidiana dei cittadini".

Sulla stessa linea il sindaco Mattia Fiorini, secondo cui la cifra impegnata in questo intervento significa "investire direttamente sulla qualità della vita". "Le opere - sottolinea il primo cittadio - intervengono su aspetti molto concreti: una strada più sicura, un marciapiede finalmente accessibile, un attraversamento meglio illuminato, un parcheggio sistemato, uno spazio pubblico restituito alla comunità. Abbiamo voluto mettere insieme tutte queste esigenze in un unico programma, con una visione complessiva della città e con l'obiettivo di migliorare tanto la sicurezza quanto il decoro e la vivibilità di Spotorno".

Lungomare Marconi e le piazze centrali

Uno dei primi interventi riguarda il marciapiede lato monte del Lungomare Marconi, dove la pavimentazione attuale – segnata da usura, dislivelli, avvallamenti e problemi di deflusso delle acque piovane – sarà completamente rifatta con una nuova pavimentazione in porfido. Particolare cura sarà dedicata ai raccordi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e passi carrai, che verranno portati a raso strada per migliorare l'accessibilità.

Interventi specifici interesseranno anche gli attraversamenti pedonali di Piazza Matteotti e Piazza Vittoria. Nella prima l'attraversamento sarà spostato in posizione centrale rispetto alla piazza, mentre quello più a ovest verrà eliminato; nella seconda sarà sostituita la pavimentazione in blocchetti di porfido. In entrambi i casi saranno installati nuovi sistemi di illuminazione dedicati agli attraversamenti e percorsi tattili per non vedenti.

Sicurezza stradale e barriere architettoniche

All'intersezione tra via Francia e viale Europa sarà realizzata un'area rialzata a copertura dell'incrocio, che permetterà di migliorare i raccordi pedonali, predisporre un nuovo attraversamento, eliminare le barriere architettoniche, realizzare un percorso tattile per non vedenti e potenziare l'illuminazione esistente.

Anche l'attraversamento pedonale all'incrocio tra via Aurelia e Piazza Cesare Battisti sarà messo in sicurezza, con la realizzazione di cordoli salvagente a barriera non sormontabile e il rafforzamento dell'illuminazione.

Via Berninzoni e via Verdi

Un intervento significativo riguarderà il parcheggio di via Berninzoni, oggi dissestato anche a causa dell'apparato radicale dei pini, con l'obiettivo di aumentare i posti auto a servizio dell'asilo.

Ampio spazio è dedicato anche alla riqualificazione dei marciapiedi di via Verdi, con rifacimenti e nuovi tratti, in alcuni casi con l'ampliamento della larghezza dei percorsi pedonali. Nella zona retrostante il condominio Baxie sono previsti la sostituzione di dieci grigliati carrabili deformati nel parcheggio di via Verdi, l'ampliamento dei marciapiedi lungo la strada di accesso alle scuole e la trasformazione della scalinata di via Antico Ospedale in una rampa accessibile con parapetto metallico. Sono inoltre previsti il rifacimento dell'asfalto vicino all'accesso scolastico, il rinnovo della segnaletica e il riposizionamento dell'attraversamento pedonale in prossimità della rampa. Sul lato sud-ovest del condominio Baxie sarà realizzato un ulteriore marciapiede, con sistemazione dell'aiuola, spostamento di alcune utenze e di un lampione e sostituzione di tre panchine.

Il restyling del sottopasso Aonzo-Manin

Tra gli interventi più visibili spicca la riqualificazione completa del sottopasso tra Piazza Aonzo e Vico Manin: saranno ripristinate le porzioni ammalorate del soffitto, trattati i ferri scoperti e realizzato un nuovo controsoffitto. Il pavimento sarà ribassato e ripiastrellato in gres porcellanato, le pareti rivestite con nuove lastre, e sono previsti trattamento antigraffiti e rifacimento completo dell'impianto di illuminazione con binari LED integrati nel controsoffitto.

Drenaggio delle acque e oltre 4.000 mq di asfalti

In via Lombardia, lungo il fiume, un intervento specifico eliminerà il fenomeno dello stillicidio nell'area destinata ai posti auto e moto, grazie a un muretto di contenimento abbinato a una cunetta per il corretto deflusso delle acque piovane verso via Belgio.

Il piano prevede inoltre il rifacimento degli asfalti in numerose vie cittadine, per un totale di circa 4.109 metri quadrati di pavimentazioni: tra le strade coinvolte via alla Torre, Salita alla Torre, via Lombardia, via Verdi, viale Europa, via Venezia, via Alassio, via delle Strette, via SS. Annunziata e via La Spezia, oltre alle zone interessate dalle radici degli alberi in via Verdi e via Berninzoni. È previsto anche il ripristino dei tappeti d'usura e della segnaletica orizzontale.

Sostenibilità del cantiere

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), con l'impiego di materiali certificati, in parte riciclati, e soluzioni per ridurre consumi energetici ed emissioni: illuminazione LED ad alta efficienza, sistemi per la gestione delle acque meteoriche, logistica di cantiere orientata alla riduzione dei trasporti e macchinari a basso impatto ambientale. Anche la gestione del cantiere seguirà criteri di sostenibilità, con misure per il contenimento di polveri e rumori, la riduzione dei consumi idrici, la protezione del suolo e delle falde e il recupero e riciclo del 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Tempistiche e un intervento rinviato

I lavori partiranno lunedì 31 agosto e interesseranno progressivamente le diverse aree del progetto. Durante l'esecuzione potranno rendersi necessarie modifiche temporanee alla viabilità e alla fruibilità delle zone coinvolte, che l'Amministrazione comunica saranno organizzate per garantire le condizioni di sicurezza e limitare i disagi.

Resta invece fuori dal progetto esecutivo l'intervento sulla muratura di contenimento di via Imperia, inizialmente incluso nel programma preliminare: sarà realizzato separatamente, una volta definito il procedimento di permuta delle aree private interessate.