Savona, pochi cestini dei rifiuti nei quartieri periferici e sempre pieni di ogni tipo di spazzatura

Se i bidoni condominiali abbondano nei quartieri periferici della città, una cosa che manca sono i cestini per i rifiuti. Nel "salotto buono" del centro, in corso Italia o in via Paleocapa, se ne trova praticamente uno ogni 100 metri, ma la stessa cosa non si può dire per quartieri come Santa Rita, l’intero Oltreletimbro, Villapiana o nelle altre zone cittadine.

Una situazione segnalata da più cittadini. Spesso i cestini sono pieni, anche a causa degli incivili che vi buttano sacchi di rifiuti. L’introduzione dei bidoni condominiali non ha migliorato le cose e ha anche creato un corto circuito per i padroni di cani, che devono raccogliere e smaltire gli escrementi dei loro animali. Il Regolamento della convivenza civile, adottato dalla precedente giunta, stabiliva che le deiezioni canine dovessero essere conferite nei cassonetti, ma molti hanno sempre preferito farlo nei cestini dei rifiuti.

Ora che i cassonetti non ci sono più, le informazioni sono ancora meno chiare e chi ha un cane, durante una passeggiata lontano dalla propria abitazione, spesso finisce per lasciare i sacchetti nei cestini stradali e in effetti mancano indicazioni sullo smaltimento di questo tipo di rifiuto.