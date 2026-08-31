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Cronaca | 31 agosto 2026, 12:55

Litigi a Spotorno e Loano, intervengono i carabinieri: due indagati per possesso di manganelli e pistola ad aria compressa

I due indagati sono un 56enne e un 39enne albanesi

Litigi a Spotorno e Loano, intervengono i carabinieri: due indagati per possesso di manganelli e pistola ad aria compressa

I Carabinieri di Spotorno hanno indagato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 56enne albanese. 

I militari che erano intervenuti per sedare un acceso diverbio, avevano appurato che l’indagato, oltre ad aver minacciato la controparte, era in possesso di due manganelli telescopici.

Per gli stessi capi d’imputazione è stato deferito, dai Carabinieri di Loano, un 39enne albanese che, al termine di un litigio con un gruppo di ragazzi, li aveca minacciati mostrando loro una pistola, che po si era rivelata ad aria compressa.

Redazione

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