Rifiuti abbandonati a Ranzi, Carrara presenta mozione: “Vero degrado sotto il cimitero”

Il consigliere di minoranza a Pietra Ligure Mario Carrara ha presentato una mozione sulle condizioni del sito di deposito dei rifiuti a Ranzi, nel parcheggio pubblico sottostante il cimitero.

"Quello documentato dalla fotografia è lo stato in cui si presentava domenica 31 agosto 2025 il sito di deposito dei rifiuti a Ranzi, nel parcheggio pubblico sottostante il cimitero di Ranzi - sottolinea in una nota l'esponente di opposizione - Come chiunque può ben vedere, questa è un'immagine di vero degrado. E ci si chiede come, nel pieno della stagione turistica, sia tollerabile consentire che una situazione del genere permanga per molti giorni. Non solo, ma sembra che il 'ristagnare' dei bidoni pieni di ogni genere di immondizia, incoraggi ed invogli anche quegli sconsiderati che vogliano sbarazzarsi di rifiuti anche ingombranti, come mobili, elettrodomestici e quant'altro, gettandoli lì, in spregio ad ogni regola di comportamento civile ed alla possibilità di un corretto conferimento da farsi normalmente presso l'ecocentro comunale".

La mozione firmata dal consigliere Carrara impegna il Sindaco e la Giunta comunale a monitorare "costantemente il sito in argomento per evitare che accumuli abnormi di rifiuti, sia sui bidoni che intorno ad essi, provochino il prodursi di situazioni indecenti ed antiigieniche, come sono state quelle documentate", ma anche all'installazione "delle apposite telecamere per riprendere chi conferisca rifiuti in modo scorretto, in particolare chi, potendo agire nell'impunità, abusivamente scarichi dei materiali impropri ed ingombranti".