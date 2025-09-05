Savona l'Orchestra Sinfonica resta in via Zara per altri due anni prima di poter tornare nella sede storica del Teatro Chiabrera

Il Comune di Savona e l'Associazione Orchestra Sinfonica di Savona hanno rinnovato la convenzione che avrà validità fino al 31 dicembre 2027 per l'utilizzo di due sedi: i locali di via Zara e il complesso delle Piramidi.

Il rientro dell'Orchestra Sinfonica di Savona negli spazi del Teatro Chiabrera è stato posticipato a data non precisata. La ragione principale del ritardo è dovuta al fatto che alcuni dei lavori, originariamente previsti al Teatro Chiabrera non sono stati fatti per modifiche progettuali e a un aumento dei costi legati a ritrovamenti di carattere storico-artistico.

Lo scorso luglio Palazzo Sisto ha approvato una variante che recepisce le indicazioni della Soprintendenza legate alla tutela del bene, in particolare in merito al restauro delle superfici perimetrali (muri e volte) delle due sale del primo piano ai lati del ridotto, dove, in seguito ai rilievi e ai saggi effettuati, sono state rinvenute alcune decorazioni che verranno recuperate.

Per i prosismi anni, quindi, questo motivo, l'associazione continuerà a utilizzare i locali di via Zara e del Plesso Piramidi, come stabilito dalla nuova convenzione, che ha scadenza na fine 2027 e che permette di garantire la prosecuzione delle attività musicali e didattiche dell'associazione.

La nuova convenzione formalizza l'utilizzo di due sedi: i locali di via Zara e il complesso delle Piramidi. Questo accordo si allinea al "Polo musicale della Città di Savona", un'iniziativa che mira a rafforzare l'offerta musicale cittadina.

Il documento riconosce l'importanza dell'Orchestra Sinfonica, che si è distinta per la produzione musicale, l'ampliamento dell'offerta culturale e l'attivazione di corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Liguria. La convenzione, inoltre, prevede l'utilizzo gratuito degli spazi. La Giunta ha ritenuto che l'interesse pubblico delle attività svolte dall'associazione superi quello che si otterrebbe con un canone di affitto.