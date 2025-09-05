15 arresti per vari reati, circa novanta denunce e 26 patenti ritirate: il bilancio dei Carabinieri di Alassio per l'estate 2025

Dall’inizio di giugno ad oggi la Compagnia Carabinieri di Alassio ha intensificato in modo significativo l’attività di prevenzione e contrasto ai reati, con un bilancio che fotografa una presenza costante ed efficace a tutela dei cittadini e dei tanti turisti della Riviera di Ponente.

In poco più di tre mesi sono stati eseguiti 15 arresti per reati che vanno dall’evasione alla rapina, dalla resistenza a pubblico ufficiale al furto, fino allo spaccio di stupefacenti. Proprio in quest’ultimo ambito, i militari hanno sequestrato quasi mezzo chilo di droga, sottraendolo al mercato illecito. Parallelamente, 89 persone sono state denunciate a piede libero per delitti di varia natura.

Sul fronte del controllo del territorio, i Carabinieri hanno svolto 2150 verifiche, identificando 3572 soggetti e controllando 1448 veicoli. Particolare attenzione è stata rivolta alle aree di maggior affluenza turistica, come il Pontile Bestoso di Alassio, presidiato ogni sabato con la Stazione Mobile del Comando Provinciale di Savona, diventata un punto di riferimento per cittadini e visitatori.

Non è mancata l’attenzione alla sicurezza stradale: 26 automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente.

Determinante anche il supporto dei reparti specializzati dell’Arma: il Nucleo Cinofili di Villanova d’Albenga e l’elicottero del 15° Nec hanno contribuito a garantire un monitoraggio capillare sia a terra che dall’alto.

Insomma, un bilancio che, secondo l'Arma "conferma la volontà e l’impegno dei Carabinieri di essere una presenza vicina, affidabile e concreta, capace di rispondere con professionalità e tempestività nella splendida cornice della Riviera di Ponente".