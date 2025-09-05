Dramma a Ellera, fissati i funerali di Giovanni Rossello del Molino

Si terranno domani, sabato 6 settembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Ellera i funerali di Giovanni Rossello.

Un ultimo saluto nella sua frazione, casa sua, dove ha vissuto da sempre con la sua famiglia e dove ha dato vita grazie ai suoi genitori alla trattoria il Molino.

Rossello è purtroppo rimasto vittima ieri sera di un tragico incidente con il trattore nelle sue vigne.

Lo storico oste ellerese purtroppo ha perso la vita ribaltandosi nel mezzo agricolo nel suo orto. Purtroppo vani sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori intervenuti sul posto.

La località albisolese perde così una figura storica, dai modi sempre cordiali e gentili che ha scritto una pagina importante con la sua famiglia della storia di una comunità intera.

Sempre pronto con i suoi modi garbati ad accogliere i clienti che hanno potuto apprezzare le loro prelibatezze.

Nel giugno del 2024 dopo 56 anni aveva deciso di chiudere l'attività di famiglia, con l'amministrazione comunale che aveva deciso di premiarli e ringraziarli.

"Con la dipartita di Giovanni Rossello, Albisola perde un pezzo di storia. L'Amministrazione Comunale si stringe alla famiglia Rossello esprimendo le più sentite condoglianze per l'improvvisa e dolorosa scomparsa - ha detto il Sindaco Maurizio Garbarini - Giovanni, personaggio emblematico della comunità albisolese e soprattutto di Ellera per l'attività dell'iconico ristorante 'Il Mulino', nella confraternita, nel volontariato, nella vita di paese. Uomo dai modi sempre gentili, cordiali e di grande esperienza che ha incontrato e coccolato migliaia di persone come clienti insieme alla moglie Silvia, i figli Verdiana, Vittorio e Matteo e al personale di sala del suo ristorante".

"Lo scorso anno, dopo 56 anni di lavoro la decisione di andare in pensione e insieme all'Amministrazione ho voluto consegnargli un riconoscimento alla carriera e per aver contribuito a diffondere e promuovere l'immagine di Ellera e di Albisola in Italia attraverso la sua ristorazione. Da ellerese sono profondamente colpito e addolorato ma ringrazio di aver potuto conoscere, incontrare e vivere 'Giuan du bar'" conclude il primo cittadino albisolese che ha ricordato che Giovanni Rossello fu consigliere comunale anni fa.

Intanto sui social si sta riversando un fiume di messaggi di affetto, di cordoglio, di ricordo. Da parte delle persone che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerlo e che domani gli porgeranno l'ultimo commosso saluto.