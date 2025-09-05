Principio di annegamento a Varigotti: anziano al Santa Corona in codice giallo

Colto da un principio di annegamento mentre si trovava in mare a Varigotti. È successo a un anziano di 84 anni, intorno a mezzogiorno, per cause ancora in via di accertamento.

L’uomo, in difficoltà nelle acque antistanti la spiaggia, è stato notato e prontamente soccorso. Immediata la chiamata alla Capitaneria di Porto, mentre sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Noli.

Grazie al tempestivo intervento, l’anziano è stato riportato a riva e stabilizzato. Successivamente è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.