Ospedale, stop ai ricoveri per ritardi nei lavori. "Cairo in Comune": "Chiesta convocazione urgente della commissione sanità"

Il gruppo consiliare di opposizione “Cairo in Comune” ha chiesto la convocazione urgente della commissione sanità a seguito della notizia della sospensione dei ricoveri, prevista dal 15 settembre, all’interno dell’ospedale di comunità. La misura è stata adottata a causa dei ritardi negli interventi finanziati dal PNRR.

I consiglieri hanno richiesto la presenza del direttore del distretto sanitario, Luca Corti, per chiarimenti sulla durata della chiusura, sul cronoprogramma dei lavori, sull’installazione della nuova TAC e sui tempi di riattivazione della radiologia.

"Data l’importanza del tema e la necessità di fornire informazioni precise ai cittadini e ai pazienti, chiediamo un sollecito riscontro", dichiarano.

"L’Asl accumula ritardi e, come misura temporanea, ha deciso di sospendere i servizi dell’ospedale in attesa del completamento degli interventi – tuonano dal gruppo di opposizione – Per questo abbiamo chiesto al sindaco Lambertini e alla giunta la convocazione urgente della commissione alla presenza del direttore".