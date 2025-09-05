 / Politica

Politica | 05 settembre 2025, 11:11

Ospedale, stop ai ricoveri per ritardi nei lavori. "Cairo in Comune": "Chiesta convocazione urgente della commissione sanità"

Il gruppo di opposizione chiede la presenza del direttore del distretto sanitario, Luca Corti, per ottenere chiarimenti

Il gruppo consiliare di opposizione “Cairo in Comune” ha chiesto la convocazione urgente della commissione sanità a seguito della notizia della sospensione dei ricoveri, prevista dal 15 settembre, all’interno dell’ospedale di comunità. La misura è stata adottata a causa dei ritardi negli interventi finanziati dal PNRR.

I consiglieri hanno richiesto la presenza del direttore del distretto sanitario, Luca Corti, per chiarimenti sulla durata della chiusura, sul cronoprogramma dei lavori, sull’installazione della nuova TAC e sui tempi di riattivazione della radiologia.

"Data l’importanza del tema e la necessità di fornire informazioni precise ai cittadini e ai pazienti, chiediamo un sollecito riscontro", dichiarano.

"L’Asl accumula ritardi e, come misura temporanea, ha deciso di sospendere i servizi dell’ospedale in attesa del completamento degli interventi – tuonano dal gruppo di opposizione – Per questo abbiamo chiesto al sindaco Lambertini e alla giunta la convocazione urgente della commissione alla presenza del direttore". 

Graziano De Valle

