Cronaca | 06 settembre 2025, 19:00

Biker cade a Osiglia: mobilitati vigili del fuoco, Croce Rossa ed elisoccorso

L'allarme lanciato dopo le 18

Soccorsi attivati nel tardo pomeriggio di oggi a Osiglia, dove un biker è rimasto vittima di una caduta. L’allarme è scattato poco dopo le 18. 

Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Croce Rossa di Millesimo e una squadra dei vigili del fuoco, impegnati nel raggiungere l’infortunato. Mobilitato anche il soccorso alpino. 

Considerata la dinamica dell’accaduto e la necessità di un trasporto rapido, è stato attivato anche l’elisoccorso Grifo da Albenga, che ha sorvolato l’area per consentire il trasferimento in ospedale.

