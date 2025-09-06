Biker cade a Osiglia: mobilitati vigili del fuoco, Croce Rossa ed elisoccorso

Soccorsi attivati nel tardo pomeriggio di oggi a Osiglia, dove un biker è rimasto vittima di una caduta. L’allarme è scattato poco dopo le 18.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Croce Rossa di Millesimo e una squadra dei vigili del fuoco, impegnati nel raggiungere l’infortunato. Mobilitato anche il soccorso alpino.

Considerata la dinamica dell’accaduto e la necessità di un trasporto rapido, è stato attivato anche l’elisoccorso Grifo da Albenga, che ha sorvolato l’area per consentire il trasferimento in ospedale.