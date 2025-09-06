Calice, biker colto da malore lungo un sentiero: mobilitato l’elisoccorso

Soccorsi mobilitati attorno all’ora di pranzo di oggi nella zona di Calice Ligure, dove un biker ha accusato un improvviso malore mentre percorreva un sentiero.

La centrale operativa del 118 si è subito attivata inviando sul posto Pietra Soccorso, le squadre del Soccorso Alpino di Andora e Varigotti e l’automedica. Considerata la posizione impervia, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo, decollato dalla base di Albenga.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato stabilizzato e trasferito con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è arrivato in codice rosso.