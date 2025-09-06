 / Cronaca

Savona, scooter a terra sul ponte delle Trincee: un ferito in codice giallo

Il sinistro si è verificato poco prima delle 14

Un incidente si è verificato oggi poco prima delle 14 sul ponte di via delle Trincee, in direzione di Corso Ricci. Uno scooter è finito a terra per cause ancora in corso di accertamento; pare sia coinvolta anche un’autovettura, ma spetterà alle forze dell’ordine fare luce su quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona, che hanno prestato i primi soccorsi al conducente della due ruote, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità sul ponte ha subito dei disagi.

