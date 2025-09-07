Andora, grande successo per “Tutti nel Jukebox” : Piazza Santa Maria gremita per il viaggio musicale tra gli anni ’60 e ’90

Una Piazza Santa Maria gremita e festante ha accolto l’edizione straordinaria di “Tutti nel Jukebox”, lo spettacolo musicale coorganizzato dal Comune di Andora e dall’Agenzia Eccoci, che ha riportato in scena i grandi successi che hanno fatto sognare, ballare e innamorare intere generazioni tra gli anni ’60 e ’90.

Apertura a sorpresa, affidata a Renzo Arbore che, in un video, ha parlato del suo amore per i jukebox e annunciato “Sapore di Sale”, interpretata con grande intensità da Franco Fasano che ha dato il via ad un viaggio musicale che ha coinvolto e fatto cantare tutto il pubblico presente.

Sul palco si sono alternati grandi protagonisti della musica italiana: Drupi, premiato con il riconoscimento “Jukebox Andora 2025”, ha fatto rivivere i suoi intramontabili successi; Davide De Marinis, insignito del Premio Speciale “Jukebox in Love”, ha emozionato reinterpretando anche i brani di Lucio Battisti; Johnson Righeira, con la sua energia, ha fatto ballare e cantare la piazza conquistando il Premio Speciale “Jukebox Dance”; Cecilia Gayle, premiata con il “Jukebox International”, ha portato ritmo e allegria con i suoi brani dal sapore caraibico.

Non sono mancati momenti originali e sorprendenti: Marco Carena, “l’ironico jukebox”, ha cantato affacciato al balcone di un palazzo adiacente, coinvolgendo la piazza con una performance inaspettata.

Sul palco anche Mauro Vero, Francesco Chierchia – che ha ritirato il Premio Speciale “Ma quale idea” in memoria del padre, l’indimenticato Pino D’Angiò – e tanti altri protagonisti che hanno contribuito a creare un mosaico musicale ricco di emozioni.

Fra gli ospiti speciali della serata anche il comico Enrico Beruschi, applauditissimo dal pubblico, che nel pomeriggio aveva presentato il suo libro “Una vita meravigliao” presso il Parco Aviatori, in un incontro gremito di pubblico moderato dalla giornalista Monica Napoletano. A lui è stato conferito il Premio Speciale “Jukebox in Satira”.

La conduzione incalzante di Luca Galtieri, l’energia delle ballerine della scuola Dap Ballet di Vallecrosia, diretta da Cristina Valente, e gli interventi originali di Rudy Mas Dj, Marco Anelli e Giacomo Aicardi, hanno dato grande ritmo alla serata, con canzoni lanciate in maniera originale da più punti della piazza.

“Un grazie speciale agli artisti che hanno accettato il nostro invito e ci hanno regalato emozioni e divertimento - ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis- Sono grato anche a chi ha lavorato dietro le quinte e reso possibile questa serata: funzionari, impiegati, tecnici, operai comunali, il mio staff, gli Uffici Turismo, Segreteria, Tecnico, Stampa, le Forze dell’ordine, la Polizia locale, la Protezione Civile, gli operatori di sicurezza e la Croce Bianca. Complimenti all’agenzia Eccoci di Marco Dottore e Luca Galtieri per la direzione artistica e a tutto lo staff, per avere condotto una serata di musica, sorrisi e divertimento. A grande richiesta del pubblico presente, appuntamento al prossimo anno”.



La direzione artistica di Tutti nel Jukebox, è stata curata da Marco Dottore e Franco Fasano, con la collaborazione di Fabiana Parlato, Francesca Comendulli e Consuelo Benedetti.