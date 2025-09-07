Prende una testata durante la partita Sanremese-Vado: in codice giallo al San Paolo

Momenti di preoccupazione per il giocatore ventenne della Sanremese, Alessio Santanocito. Durante la partita del campionato di Serie D Sanremese-Vado, allo stadio Chittolina, ha subito un forte colpo alla testa.

Per precauzione sono stati chiamati i soccorsi e Santocito è salito da solo sull'ambulanza per essere trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per accertamenti.