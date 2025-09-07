Albenga, acquistati una TAC e un mammografo nuovo per l’Ospedale Santa Maria di Misericordia, saranno operativi a inizio 2026

L’ASL 2 Savonese ha formalizzato, tramite piattaforma Consip e con fondi PNRR l’acquisto di due nuove apparecchiature diagnostiche destinate all’Ospedale di Albenga: un mammografo digitale con tomosintesi e un tomografo computerizzato (TAC) di ultima generazione.

“Come anticipato a fine giugno, durante la visita dell’Assessore Nicolò, l’Ospedale di Albenga è interessato da un importante progetto di ammodernamento tecnologico: grazie alla collaborazione con Regione Liguria, abbiamo ottenuto i finanziamenti necessari per la sostituzione e l’aggiornamento di apparecchiature fondamentali, come la TAC e il mammografo di cui parliamo oggi. Ma non solo: stiamo lavorando per sostituire la risonanza magnetica, il sistema Dr per la radiologia digitale e le apparecchiature funzionali al potenziamento delle sale operatorie.” spiega Michele Orlando, Direttore Generale di ASL 2

“Il potenziamento dell’attività chirurgica è infatti un altro asset d’azione strategico pensato per il nosocomio ingauno e su cui stiamo lavorando già da qualche mese. Da luglio abbiamo incrementato le sedute chirurgiche, in particolare: interventi per ernie, varici, interventi di chirurgia della mano, oltre ad ambiti ortopedici come ginocchio e spalla.

Grazie all’impiego di risorse dedicate e di tecnologie adeguate questa espansione si intensificherà ancora nei mesi a venire.” conclude Orlando

L’installazione e l’attivazione delle nuove apparecchiature saranno completate entro la fine dell’anno, garantendo la piena operatività dei servizi diagnostici dai primi mesi del 2026.

«L’acquisto di una nuova TAC e di un mammografo digitale all’ospedale di Albenga rappresenta un intervento fondamentale per il rafforzamento dell’offerta sanitaria del ponente ligure – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò-. Si tratta di un investimento importante, reso possibile grazie ai fondi PNRR, che consentirà di migliorare la qualità delle diagnosi e ridurre i tempi di attesa per i cittadini. Un altro passo avanti nel percorso di ammodernamento tecnologico, che unisce innovazione e attenzione al territorio: strumenti più moderni e performanti significano cure sempre più efficaci e un Servizio sanitario sempre più vicino ai bisogni delle persone».

Il mammografo è di marca IMS Giotto, modello GIOTTO CLASS e accessoriato con il software TIZIANO per la quantificazione della densità mammaria (2D + 3D). Costo complessivo: € 129.320,00 (IVA inclusa). Il Mammografo digitale con tomosintesi acquisito è una piattaforma di ultima generazione tecnologica che va a potenziare l’offerta del servizio di diagnostica per immagini nel settore della senologia di ASL2 già avviata nei presidi di Savona e di Pietra Ligure, oltre che migliorare il confort per le pazienti nei percorsi di screening mammografico.

Il sistema TAC acquisito marca Canon Medical Systems, modello Aquilion Prime SP è una Tomografia Assiale computerizzata a 128 strati (128-slice CT scanner), general purpose con opzioni cardio, dotata di tempi di rotazione rapidi (350 ms), generatore da 60 kW e tavolo paziente fino a 315 kg.

Il sistema include il software per la revisione delle immagini acquisite con tecnologia “Dual Energy” che consente di combinare immagini a diverse energie, con ottimizzazione del contrasto e riduzione del rumore per una migliore visibilità delle lesioni e della specificità diagnostica, soprattutto in ambito epatico.

“Esperienze cliniche dimostrano che questa tecnica permette di distinguere meglio aree vitali e necrotiche e di ridurre l’uso di mezzo di contrasto.”

Completano la configurazione di base vari strumenti software avanzati di acquisizione e revisione per indagini neurologiche, addominali, polmonari e cardiologiche, che consentono di ottenere una diagnosi sempre più affidabile e accurata e permettono di ridurre la dose necessaria del mezzo di contrasto. Costo complessivo: € 390.390,00 (IVA inclusa).