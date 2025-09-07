 / Cronaca

Cronaca | 07 settembre 2025, 12:38

Incidente sulla A6 tra Millesimo e Altare, auto va a sbattere contro il guardrail

Una macchina che viaggiava verso Savona avrebbe perso il controllo, due persone in codice giallo al San Paolo

Incidente sulla A6 tra Millesimo e Altare, auto va a sbattere contro il guardrail

Incidente sulla Torino-Savona, tra Millesimo e Altare, al chilometro 106+700, questa mattina poco prima di mezzogiorno. Un'auto che stava andando verso Savona avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail, ma la dinamica dell'incidente non è ancora chiara.

Sarebbero due le persone coinvolte nell'incidente; sul posto sono intervenute la Croce Rossa di Cengio e la Croce Bianca di Murialdo e l'automedica del 118. Le due persone a bordo sono state trasportate in codice giallo al San Paolo di  Savona.



 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium