Vacanze a settembre? Perché no, in tanti partono per le vacanze adesso

Settembre, il mese del ritorno a scuola e al lavoro. Amato e odiato allo stesso modo, con grande intensità. Da una parte ci sono quelli che si rassegnano al ritorno della solita cara e vecchia routine. Dall’altra, però, ci sono quelli pieni di obiettivi e buoni propositi. E poi ci sono loro, i veri maestri delle partenze intelligenti, quelli che aspettano che il sole cali un po’ e che la folla si disperda per partire per le vacanze. Meno gente, meno soldi, meno stress. Loro sanno che settembre è il mese ideale per viaggiare, quando si può godere della tranquillità che un luglio e un agosto di sicuro non conoscono.

Questo trend si sta diffondendo sempre di più. Il numero di arrivi nei campeggi e glamping italiani a settembre è in sensibile aumento rispetto agli anni scorsi. E non sono solo i turisti stranieri a preferire questo periodo: le prenotazioni da parte di campeggiatori italiani sono in netta crescita. Chi ha detto che l’estate finisce a Ferragosto?

Parliamo ora di un’altra tendenza che si sta affermando quest’anno: quella delle vacanze last-minute. Ciò significa che molti di noi stanno scegliendo di pianificare la propria vacanza all’ultimissimo, forse per sfruttare le migliori offerte o per capire come comportarsi più facilmente relativamente agli ultimi impegni di lavoro e personali.

Tra intelligenze artificiali da viaggio, motori di ricerca e app che forniscono ogni genere di aiuto possibile e immaginabile, la scelta non manca e anzi forse è pure troppa.