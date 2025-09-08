Coppa Piemonte Drali, Granfondo El Diablo: gran finale in Val Formazza (VB) FOTO

Con la sesta gara della stagione 2025 si chiude il circuito Coppa Piemonte Drali, che quest’anno ha accompagnato appassionati e atleti attraverso alcuni dei territori più affascinanti d’Italia: dal mare di Loano alle colline dell’Oltrepò Pavese, fino alle vette alpine. Il gran finale sarà affidato alla Granfondo El Diablo, in programma domenica 14 settembre in Val Formazza, contesto già noto al grande ciclismo, che si dipana fra storia e natura.

Il percorso

La Granfondo El Diablo presenta un tracciato di 112 km con 2.100 metri di dislivello e un’altitudine massima di 1.730 metri, passando dal tortonese sino alla terra della lana, arrivando al cospetto, domenica 14, della maestosità delle Cascate del Toce. La collaborazione con “El Diablo” Claudio Chiappucci, renderà ancora più unica questa granfondo.

- Partenza: Valdo – Val Formazza (frazione del Comune di Formazza, celebre per i paesaggi alpini, le tradizioni walser e la vocazione turistica outdoor).

- Arrivo: Riale – Val Formazza (ultimo abitato della valle, a oltre 1.700 metri, punto panoramico e porta d’accesso a itinerari escursionistici verso il Lago di Morasco e i passi alpini).

La vera salita verso il traguardo inizia poco dopo Foppiano, con i primi nove tornanti caratterizzati da pendenze dell’8-9%. Dopo un tratto più dolce fino a Valdo, i corridori affronteranno una salita costante all’8% attraversando Ponte e Canza. A circa 5 km dall’arrivo, il percorso rievoca un momento storico del ciclismo: il punto in cui Marco Pantani nella 19ª tappa del Giro d’Italia 2003 compì il suo memorabile scatto “Il ritorno del Pirata”. Gli ultimi chilometri, impegnativi fino alla linea di arrivo, decreteranno il vincitore in una sfida all’ultimo pedale.

Programma del weekend

Sabato 13 settembre

- 10:00 – 12:00 / 14:30 – 19:30 – Verifica tessere, consegna pacchi gara, iscrizioni (Valdo)

- 13:00 – Ritrovo cronoscalata

- 15:00 – Partenza cronoscalata “L’Ultimo Scatto” (13,4 km, Valdo > Riale), a seguire premiazioni

Domenica 14 settembre

- 07:00 – 08:30 – Verifica tessere e iscrizioni (Valdo)

- 07:30 – Apertura griglie

- 09:30 – Partenza Granfondo El Diablo (Valdo - Riale)

- 14:30 – Premiazioni presso Valdo

Cycling4Climate: sport e sostenibilità

Quest’anno la Granfondo El Diablo ospita anche l’iniziativa Cycling4Climate, promossa da Claudio Chiappucci e dall’associazione omonima per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico.

I partecipanti sono invitati a:

- calcolare il proprio impatto climatico tramite un form online,

- prendere un impegno concreto per ridurlo nel biennio 2025-2026,

- indossare la maglietta ufficiale Cycling4Climate, prodotta interamente con materiali riciclati.

Info e iscrizioni

Dettagli su percorsi, regolamento e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale:

www.circuitocoppapiemonte.it

ossolacyclingteam@gmail.com