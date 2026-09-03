La Coppa Davis arriva ad Alassio: l’“insalatiera” in mostra all’Hanbury Tennis&Padel Club

La Coppa Davis arriva ad Alassio. Lo storico trofeo sarà esposto a partire da sabato 12 settembre all’Hanbury Tennis&Padel Club, in occasione della fase finale della Macroarea Under 12 Femminile della Federazione Italiana Tennis e Padel, competizione che vedrà protagoniste le migliori giovani promesse provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

La celebre “insalatiera” sarà visibile gratuitamente al pubblico sabato 12 settembre dalle 15 alle 18 e domenica 13 settembre dalle 10 alle 13. Un’occasione per appassionati e curiosi, che potranno ammirare da vicino uno dei trofei più iconici e riconoscibili della storia del tennis.

La presenza della Coppa Davis si inserisce in un fine settimana dedicato anche al tennis giovanile, con le atlete Under 12 impegnate nella fase finale della competizione. Un appuntamento che unisce quindi il grande tennis internazionale e l’attività delle nuove generazioni, offrendo alle giovani giocatrici la possibilità di vivere da vicino un simbolo dello sport italiano.

“La presenza della Coppa Davis ad Alassio - dichiara il sindaco Marco Melgrati - rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra città, da sempre profondamente legata allo sport e, in particolare, al tennis. Il nostro Hanbury Tennis&Padel Club, fondato da Sir Daniel Hanbury nel 1923 e portato avanti con lungimiranza dalla famiglia Skordis, rappresenta una vera eccellenza sportiva e una realtà capace di valorizzare il nome di Alassio a livello nazionale e internazionale. Ho personalmente scritto al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, per ringraziarlo di questa preziosa opportunità per la nostra città e per invitarlo, insieme ai fantastici campioni che hanno contribuito alle recenti vittorie della Nazionale, a venire ad Alassio e a lasciare la propria firma sulla piastrella a loro dedicata sul Muretto di Alassio”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, che sottolinea il valore simbolico della presenza del trofeo in città. “Un trofeo che porta con sé la storia, le emozioni e i successi del tennis - prosegue l’assessore - e che, dopo la recente conquista da parte della Nazionale Azzurra per la terza volta consecutiva, assume un significato ancora più speciale. Siamo davvero emozionati per questa occasione, che permette ad Alassio di ospitare un simbolo così importante dello sport. La sua esposizione all’Hanbury sarà inoltre un momento prezioso per le giovani atlete impegnate nella competizione, che potranno vivere da vicino la storia del tennis e lasciarsi ispirare”.

A fare gli onori di casa sarà l’Hanbury Tennis&Padel Club, realtà storica del panorama sportivo alassino. “È un grande onore per noi avere la fase finale della Macroarea Under 12 Femminile, un evento che rappresenta una straordinaria opportunità per vedere le migliori giovani promesse del tennis italiano, provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia, organizzata dalla federazione italiana tennis e Padel - commenta John Skordis - Siamo inoltre onorati di avere come ospite d’onore la Coppa Davis, il prestigioso trofeo che la Nazionale Azzurra ha conquistato per la terza volta consecutiva. Ringraziamo sentitamente la Federazione Italiana Tennis e Padel per averci dato tale opportunità”.

Per due giorni, dunque, l’Hanbury sarà al centro dell’attenzione del tennis giovanile, con la Coppa Davis a fare da simbolo e da ideale ponte tra le nuove generazioni e la storia della Nazionale italiana.