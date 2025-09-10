Da Offenburg a Pietra Ligure: la Famiglia Matt premiata per oltre 30 anni di amicizia

Un riconoscimento speciale per una storia di amicizia che dura da oltre trent’anni. Nella giornata di ieri il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, insieme al presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure – Offenburg, Silvano Ferrua, ha consegnato alla Famiglia Matt, proveniente da Langhurst/Offenburg, l’attestato di benemerenza del Comune.

Il premio è stato attribuito per la costante fedeltà dimostrata alla città ligure, che da decenni accoglie la famiglia tedesca come ospite affezionata. Nel corso degli anni, i Matt hanno intrecciato rapporti di amicizia e di scambio culturale con la comunità pietrese, contribuendo a rafforzare quel legame tra Pietra Ligure e Offenburg che trova le sue radici nel gemellaggio ufficiale.

"Hans-Martin e Christel sono molto di più di semplici turisti, sono diventati amici speciali e, in un certo senso, 'pionieri' e 'testimonial' del nostro ormai quasi ventennale gemellaggio con Offenburg, avendolo visto nascere e crescere anno dopo anno - le parole del sindaco De Vincenzi - Una storia, questa, che nel 2027 festeggerà il suo ventesimo compleanno e di cui Hans – Martin e Christel sono stati fedeli testimoni ma anche protagonisti".

"Dal 1968, con i genitori di Hans – Martin Josef e Edwig, che a marzo ha festeggiato ben 103 anni in ottima salute, fino ad arrivare a oggi, con figli, nipoti e lo zio Karl, che arriva dall’America, ben quattro generazioni hanno continuato a scegliere la nostra città per le loro vacanze e, visto i presupposti, il futuro fa ben sperare! Grazie per l’ininterrotto affetto verso la nostra cittadina", ha concluso il primo cittadino.