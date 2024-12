Albenga, dopo l'incendio alla LaerH, i sindacati incontreranno la direzione: sicurezza e salute al centro del confronto

Le segreterie Fim, Fiom e Uilm Savona incontreranno la direzione aziendale LaerH e, probabilmente, anche la proprietà, mercoledì 18 dicembre alle 15,30, nella sede di Albenga.

L’incontro è stato sollecitato dai sindacati, n seguito all’incendio che si è verificato l’altro ieri nello stabilimento di Regione Cime di Leca, all’impianto di depurazione e di demineralizzazione collegato alla Galvanica (leggi QUI).

“Abbiamo sentito il direttore dell’azienda Giuseppe Alfieri e abbiamo fissato questo incontro importante – afferma il segretario Fim Cisl Liguria Simone Mara -. Più volte abbiamo fatto richiami su criticità emerse da vecchi impianti, manutenzioni latenti e talvolta assenti. L’incendio dell’altro ieri è la dimostrazione che avevamo ragione”.

Dopo l’incendio, l’azienda è rimasta chiusa per gli accertamenti del caso. “Sono in corso approfondimenti: dall’incendio si sono sviluppati fumi che avrebbero dovuto rimanere nella zona depurazione, ma in realtà sono entrati nel reparto – spiega Mara -. Ora cercheremo di attivare degli ammortizzatori per eventi eccezionali”.

Sindacati e Comune di Albenga, nella persona del sindaco Riccardo Tomatis, avevano incontrato la direzione aziendale, circa un mese fa. “Dopo quell’incontro, avevamo proposto all’azienda la firma di un protocollo d’intesa in cui c’è un cronoprogramma di miglioramenti da attuare – continua il segretario Fim Cisl -. Un protocollo sindacale in cui il punto centrale è la salute e la sicurezza dei lavoratori. Non ci avevano risposto, ma speriamo che l’incidente dell’altro ieri funga da sprono, anche se, fortunatamente, non si è fatto male nessuno”. Ora, quindi, un nuovo incontro Il 18 dicembre, “Auspichiamo anche la presenza della proprietà”, dice Mara.

LaerH opera dal 1989 nel settore aerospaziale, specializzata nella realizzazione di aero-strutture complesse. “Noi siamo convinti che LaerH possa diventare veramente un’eccellenza, ma ci vogliono investimenti, manutenzione e organizzazione del lavoro – sottolinea Mara -. Potenzialmente l’azienda avrebbe commesse per tanto tempo e potrebbero aumentare la forza lavoro. I circa 50 lavoratori hanno competenze introvabili sul mercato, con un patrimonio di professionalità elevatissimo. Noi abbiamo l’auspicio che questo possa diventare un posto ambito per l’occupazione del territorio e della, però ci vuole un cambio di visione netto”, conclude il segretario Fim Cisl Simone Mara.