Albenga, Ppi aperto h24, Casella (Avs): "Buon punto di partenza, ora massimo impegno per riaprire il Pronto Soccorso"

“La riapertura H24 del Punto di primo intervento è un’ottima notizia per il nostro territorio, soprattutto se si estenderà l’accesso alle ambulanze con pazienti con codici lievi. L’estensione notturna dell’orario è il risultato della grande mobilitazione popolare e del lavoro svolto dai comitati e dal sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che ha saputo coniugare le necessità della popolazione con gli aspetti medico-sanitari”.

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, commenta favorevolmente la riapertura notturna del PPI albenganese.

“Ovviamente - aggiunge - ci saremmo aspettati più chiarezza da parte della Regione, che negli ultimi mesi ha cambiato idea più volte. Appena dieci giorni fa, era stata annunciata la chiusura notturna del PPI, lasciando con l’amaro in bocca il comprensorio ingauno. Proprio per contestare questa decisione, avevo presentato un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere chiarezza: fortunatamente ho potuto ritirarla, perché il Punto di primo intervento è tornato a pieno regime. Il nostro territorio ha patito troppe privazioni dei servizi sanitari: bisogna tenere alta la guardia, perché non ci siano altri passi indietro”.

“L’ospedale di Albenga è una struttura nuova, moderna e ampliabile, quindi è giusto che sia dotato di un Pronto Soccorso per affrontare le emergenze. Per raggiungere questo obiettivo - spiega -, chiederemo alla Regione di adottare tutte le strategie per dotare il nosocomio ingauno dei reparti e del personale necessari per garantire il ritorno di un Pronto Soccorso, senza impoverire gli altri presidi ospedalieri. Il potenziamento dell’ospedale di Albenga è sempre stato il primo punto della mia azione amministrativa. Da quando sono diventato consigliere regionale, ho presentato diverse interrogazioni su questo tema e ho aperto un confronto serrato con il presidente e l’assessore per ottenere un miglioramento del servizio. Lo scorso 24 luglio, dopo una lunga discussione, il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mia proposta, contenuta in un ordine del giorno, in cui la Regione si impegnava a riaprire il PPI 24 ore al giorno per tutto l’anno. Solo con un’assistenza sanitaria pubblica adeguata, si può garantire ai cittadini la parità di trattamento di cui hanno diritto”, ricorda Casella.