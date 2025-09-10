Asl 1 e Asl 2, concorso unificato per 160 infermieri

Le Aziende Sanitarie Locali Asl 1 e Asl 2 hanno ufficialmente avviato le procedure per un concorso pubblico unificato finalizzato all’assunzione di 160 infermieri a tempo indeterminato nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari. La decisione arriva a seguito di una nota congiunta del 17 giugno scorso, con cui le due aziende sanitarie hanno comunicato a Regione Liguria e ad A.Li.Sa. l’intenzione di bandire la selezione.

I 160 posti messi a bando saranno così ripartiti: 80 infermieri per Asl 1 (di cui 24 riservati a volontari delle Forze Armate e 12 a operatori che hanno svolto il servizio civile universale o nazionale senza demerito). 80 infermieri per Asl 2 (con le stesse riserve previste per ASL1). In totale, quindi, 48 posti saranno riservati ai volontari delle FF.AA. e 24 ai volontari del servizio civile.

Il concorso sarà indetto e gestito da Asl1, che avrà anche il compito di approvare la graduatoria finale. La commissione sarà composta da membri designati da Asl1 e Asl2, con presidente e segretario individuati in ASL1. I compensi spettanti alla commissione saranno regolati sulla base delle disposizioni di A.Li.Sa. Il provvedimento è stato adottato in conformità con le disposizioni nazionali e regionali in materia di concorsi pubblici.

Il concorso si è reso necessario in quanto, a livello regionale, non risultano graduatorie ancora valide per il profilo di infermiere. Inoltre, le aziende sanitarie hanno evidenziato l’urgenza di coprire le posizioni vacanti per garantire la continuità e la qualità dei servizi sanitari sul territorio del Ponente ligure. Dopo la pubblicazione del bando ufficiale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale, i candidati interessati potranno presentare domanda nei termini previsti. La selezione avverrà per titoli ed esami, come stabilito dalla normativa concorsuale del Servizio Sanitario Nazionale.