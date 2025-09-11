Cosseria punta all’efficientamento energetico del centro polifunzionale

Il Comune di Cosseria ha approvato il progetto di fattibilità economica, redatto dall’architetto Daniela Lamberti, per i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio comunale situato in località Lidora, oggi sede del centro sociale polivalente. La struttura, costruita nei primi anni sessanta con la funzione di scuola primaria e ristrutturata negli anni novanta per essere trasformata in centro sociale, necessita ora di un intervento mirato a migliorarne sicurezza, efficienza e sostenibilità.

L’amministrazione comunale intende presentare la propria candidatura al Bando SR 2021-2027, Obiettivo specifico 5.2, Azione 5.2.1, che riguarda la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche. Si tratta di un’opportunità riservata ai comuni liguri delle nuove aree interne riconosciute dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), tra cui la Valle Bormida Ligure.

Gli interventi previsti dal progetto hanno diversi obiettivi. In primo luogo, proteggere e assicurare la salubrità dell’edificio, eliminando infiltrazioni dal tetto e rafforzando l’involucro per prevenire problemi di umidità, condensa e formazione di muffa. In secondo luogo, migliorare l’efficienza energetica riducendo le dispersioni di calore attraverso un migliore isolamento di tetto e pareti. L’intervento punta inoltre a diminuire i consumi energetici per riscaldamento e raffrescamento, con conseguente riduzione dei costi in bolletta e delle emissioni di CO₂. A ciò si aggiunge il miglioramento del comfort interno, garantendo ambienti con temperature più stabili e vivibili.

Un aspetto rilevante riguarda la continuità delle attività già presenti all’interno dell’edificio: operando sull’involucro esterno, non sarà infatti necessario interrompere o spostare i servizi sociali attivi al suo interno.