Settembre tra banchi e solidarietà, riparte "Zaino Sospeso" del Lions Club Savona Torretta

Con il ritorno tra i banchi, torna anche uno dei progetti più amati e partecipati del Lions Club Savona Torretta: “Zaino Sospeso”, l’iniziativa di solidarietà che ha l’obiettivo di garantire agli studenti in difficoltà tutto il materiale scolastico necessario per affrontare con serenità l’anno scolastico.

Dopo il grande successo dello scorso anno, grazie alla generosità della cittadinanza, il club ripropone il progetto con rinnovato entusiasmo, coinvolgendo nuovamente le cartolerie del territorio come punti di raccolta. A Savona, i due punti attivi sono la Cartoleria “L’Ape Matta” in via Giacomo Bove 12r e la Cartoleria “Lo Scarabocchio” in via Torino 70r.

Chiunque desideri partecipare può contribuire donando zaini, astucci, penne, quaderni, colori, diari, album da disegno e altro materiale scolastico. Le donazioni raccolte saranno poi distribuite agli studenti che ne hanno più bisogno, in collaborazione con le scuole del territorio. Un gesto semplice, che può avere un impatto davvero profondo.

L’iniziativa nasce per rispondere a un bisogno concreto: per molte famiglie, acquistare tutto il materiale scolastico rappresenta un peso difficile da sostenere. “Zaino Sospeso” vuole essere un abbraccio della comunità verso chi si trova in difficoltà, un modo per ricordare che nessuno è solo e che ogni bambino ha diritto a iniziare l’anno scolastico con dignità, entusiasmo e le stesse opportunità degli altri.

Il Lions Club Savona Torretta invita tutta la cittadinanza a unirsi a questa iniziativa: partecipare è facile, ma significa soprattutto entrare a far parte di una rete solidale che crede nei valori dell’istruzione, dell’inclusione e del servizio.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle attività del club, è possibile contattare il Lions Club Savona Torretta tramite i propri canali ufficiali.